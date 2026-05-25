Caso Yulixa Toloza: drones y una videollamada desde Venezuela fueron clave para hallar su cuerpo

Las pruebas recolectadas por la SIJIN permitieron avanzar en la ubicación del cuerpo. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La desaparición y posterior hallazgo sin vida de Yulixa Toloza, una estilista de 52 años, continúa generando conmoción en Colombia. Durante seis días, familiares, amigos y autoridades adelantaron una intensa búsqueda para dar con su paradero, luego de que desapareciera tras someterse a un procedimiento estético en una clínica clandestina ubicada en el barrio Venecia, en el sur de Bogotá.

Las investigaciones revelaron que un operativo apoyado con drones, rastreo de cámaras de seguridad y una videollamada desde Venezuela fue determinante para encontrar el cuerpo de la mujer en una zona boscosa entre los municipios de Apulo y Anapoima, en Cundinamarca.

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El operativo con drones que permitió ubicar a Yulixa Toloza

De acuerdo con información conocida por Noticias RCN, la búsqueda se concentró en un corredor de más de 30 kilómetros entre Apulo y Anapoima. El pasado 19 de mayo, unidades de la SIJIN encontraron las primeras pistas; unas chancletas rosadas y varias prendas de vestir abandonadas a un costado de la carretera.

Minutos después, y gracias al uso de drones especializados, los investigadores detectaron un cuerpo en medio de una zona boscosa de difícil acceso. El hallazgo marcó un punto clave dentro de la investigación sobre la desaparición de la estilista.

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Uno de los elementos más impactantes del caso fue que las autoridades lograron orientar la búsqueda mediante una videollamada en tiempo real con María Fernanda Delgado Hernández, propietaria del centro estético Beauty Laser, quien ya había sido capturada en Venezuela.

Aunque el relato entregado por la mujer fue confuso en varios momentos, permitió a los uniformados acercarse al lugar exacto donde finalmente fue encontrado el cadáver de Yulixa Toloza.

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La dueña del centro estético entregó detalles clave sobre el traslado de la víctima tras el procedimiento. - crédito Bosa A7, @Maurvan/X y Beauty Láser Estética

La confesión de la dueña de la estética

De acuerdo con el medio y según las declaraciones entregadas por María Fernanda Delgado Hernández, Yulixa Toloza no murió ni dentro de la estética ni en la zona boscosa donde fue abandonada. La mujer aseguró que la víctima aún presentaba signos vitales cuando fue sacada del establecimiento clandestino.

La capturada afirmó que la muerte habría ocurrido dentro del vehículo en el que presuntamente intentaban deshacerse de ella. Además, señaló directamente a un hombre conocido con el alias de “Leo”, supuesto anestesiólogo de origen cubano que actualmente permanece prófugo.

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Este nombre se convirtió en una pieza fundamental dentro del proceso judicial, especialmente porque aparece relacionado con los videos de cámaras de seguridad en los que se observa a Yulixa siendo arrastrada inconsciente por dos hombres al salir de la clínica clandestina ubicada en el sur de Bogotá.

Videos de seguridad evidenciaron el delicado estado de salud de la víctima

Las grabaciones conocidas por las autoridades muestran a Yulixa Toloza en un estado crítico tras el procedimiento estético al que fue sometida. En algunos registros audiovisuales, la mujer aparece acostada en una camilla hospitalaria, con un evidente deterioro físico.

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De acuerdo con testimonios recopilados por la Fiscalía, la estilista lucía “pálida y con los labios morados”, situación que habría encendido las alarmas entre las personas que estaban presentes en el lugar.

Posteriormente, otra grabación reveló el momento exacto en que la mujer fue sacada de la clínica y trasladada en un vehículo, hecho que hoy es considerado una de las pruebas más importantes dentro de la investigación.

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habría presentado complicaciones de salud tras el procedimiento estético al que se sometió - crédito @LaDoctoraIsa/X

El supuesto cirujano escapó a Venezuela

Otro de los puntos clave del caso involucra a Eduardo David Ramos, señalado de realizar la intervención quirúrgica conocida como lipólisis láser.

Un amigo cercano del hombre entregó declaraciones ante la Fiscalía y reveló detalles sobre su comportamiento el día en que desapareció Yulixa Toloza.

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Según el testimonio, Ramos llegó hace aproximadamente ocho años desde Venezuela a Colombia. Inicialmente trabajó en restaurantes, pero posteriormente comenzó a desempeñar labores relacionadas con el área de la salud, pese a que presuntamente no contaba con los permisos necesarios para ejercer medicina.

“Empezó a trabajar como médico tramitando accidentes de tránsito y evaluando documentación de aseguradoras”, relató el testigo ante las autoridades según El Tiempo.

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Además, aseguró que el comportamiento del señalado falso cirujano cambió radicalmente el 13 de mayo, fecha de la desaparición de la estilista.

“Sí lo noté un poco inquieto”, afirmó el hombre, quien también indicó que Ramos reaccionó molesto cuando le preguntaron hacia dónde se dirigía esa noche.

La fuga tras la desaparición de Yulixa Toloza

De acuerdo con el medio, el testigo relató que Eduardo David Ramos regresó a su vivienda sobre las 5:00 de la tarde del 13 de mayo. Sin embargo, volvió a salir horas después y no regresó hasta la madrugada del día siguiente.

Cuando retornó, comenzó a organizar maletas y abandonó la vivienda hacia las 5:00 de la mañana. Su explicación fue que viajaría “por motivos de trabajo” y que regresaría el fin de semana.

Días después, las autoridades confirmaron que el hombre había huido hacia Venezuela junto con otros implicados en el caso.

La investigación avanza mientras las autoridades reconstruyen las últimas horas antes del hallazgo en Cundinamarca. - crédito Visuales IA

Capturados por el caso Yulixa Toloza

Las autoridades venezolanas y colombianas confirmaron la captura de cinco personas vinculadas con el caso:

María Fernanda Delgado Hernández , propietaria del centro estético Beauty Laser.

Edinson José Torres Sarmiento , esposo de Delgado.

Eduardo David Ramos , señalado de realizar el procedimiento quirúrgico.

Jesús Alberto Hernández Morales .

Kelvis Sequera Delgado, investigado por presuntamente intentar ocultar el vehículo usado para trasladar a la víctima.

Mientras tanto, la Fiscalía mantiene activa la búsqueda del supuesto anestesiólogo identificado como “Leo”, quien sería una de las piezas clave para esclarecer qué ocurrió realmente durante y después del procedimiento estético practicado a Yulixa Toloza.