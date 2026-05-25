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Pico y Placa en Cali: qué carros descansan este lunes 25 de mayo

Esto le interesa si va a manejar en la ciudad hoy lunes

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El Pico y Placa no aplica los domingos y en días fesitivos (Infobae)
El Pico y Placa no aplica los domingos y en días fesitivos (Infobae)

La Alcaldía de Santiago de Cali informó sobre la aplicación del Pico y Placa para este lunes 25 de mayo en la ciudad colombiana. Aquí le damos los detalles de este programa de restricción vehicular y evite multas.

Tome nota de la terminación de la placa de su automóvil, del tipo de vehículo que tiene y la hora del día, para saber si puede conducir sin repercusiones.

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No olvides que esta restricción vehicular se modifica todos los días por lo que es de suma importancia mantenerse informado de acuerdo a su actualización y así evitar desagradables sorpresas al circular a lo largo de las calles de la ciudad colombiana.

Las autoridades definen el Pico y Placa de acuerdo al día de la semana, el tipo de automóvil y el último dígito de la placa. También es importante no olvidar que este programa funciona diferente por ciudad.

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El fin de limitar el tránsito de automóviles por las calles de la ciudad es para disminuir el parque vehicular y con ello el tránsito, los accidentes automovilísticos y mejorar la calidad del aire.

Aquí están los lineamientos de la prohibición vehicular del Pico y Placa para mañana.

Pico y placa

Particulares: 1, 2,.

Taxis: No aplica,, .

Transporte público colectivo: 8, 9,.

Motos: No aplica,, .

El Pico y Placa de Cali empieza en las primeras del día a las 6:00 horas y finaliza hasta el ocaso de la jornada a las 19:00 horas.

Es importante mencionar que esta restricción de tránsito se suspende los fines de semana, así como los días de asueto establecidos por la ley o cuando excepcionalmente lo establezca la autoridad competente.

La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Alcaldía de Cali)
La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Alcaldía de Cali)

El Pico y Placa en Cali para este 2026

Cada determinado tiempo, la Secretaría de Movilidad de Santiago de Cali actualiza por completo los lineamientos del Pico y Placa en la ciudad.

Para el primer semestre del 2026, la restricción vehicular rotará de la siguiente manera de acuerdo con el último dígito de la placa del vehículo, así como el día de la semana.

Lunes: 1 y 2.

Martes: 3 y 4.

Miércoles: 5 y 6.

Jueves: 7 y 8.

Viernes: 9 y 0.

Estos lineamientos aplicará durante el periodo comprendido entre el 5 de enero y hasta el 30 de junio de 2026.

¿Que vehículos están exentos del Pico y Placa

No todos los automóviles son obligados a seguir esta restricción vehicular, algunos tienen el beneficio de estar exentos de esta prohibición. Son los siguientes:

De emergencia.

De servicio Oficial, Diplomáticos y Consulares.

Que transportan personas con discapacidad o movilidad reducida.

Híbridos y eléctricos.

De carga con capacidad mayor o igual a 5 toneladas.

Que paguen la tasa por congestión.

Motocicletas.

¿A cuanto asciende la sanción por violar el Pico y Placa?

De acuerdo con la alcaldía de Santiago de Cali, la multa por violar el Pico y Placa se define por el inciso C del artículo 131 de Código Nacional de Tránsito Terrestre.

Esta legislación precisa que el castigo será el pago de una multa equivalente a los 15 días de salario mínimo vigente. Actualmente el salario mínimo diario se paga en 47 mil 450 pesos, por lo que la sanción asciende a 711 mil 750 pesos.

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