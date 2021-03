“Será por las malas”: patinadora bogotana denuncia amenazas y acoso por redes sociales

Instagram

La noche del martes, 30 de marzo, una patinadora de Bogotá, puso en evidencia a un hombre que la estaría acosando, en la conversación que sostuvieron vía internet, este personaje le hizo saber a la mujer que el frecuenta los sitios públicos que ella visita, la ve en sus entrenamientos y en algunas ocasiones la ha seguido hasta su vivienda.

La deportista preocupada por su integridad y su seguridad, tomo la decisión de compartir los pantallazos de la conversación, y pedirle a la comunidad que la ayuden a identificar al sujeto.

Aparentemente el sujeto forma parte de la comunidad BMX o flatland, se llama Andrés y “frecuenta el Polo y parque Nacional”.

Al comienzo de la charla el acosador le escribió: “Un día me acerqué a ti y te pregunté si sabías si la pista manejaba horarios y me dijiste que a veces, pero estabas ocupada entrenando. Estaba muy nervioso, te fuiste y me fui detrás de ti”.

Al mostrarse asustada, él le dice que no la quiere asustar, pues ella le “encanta” y llevaba mucho tiempo buscándola por redes sociales.

La deportista le expresa que se siente incómoda con esos mensajes, pero el hombre insiste y le dice que va a ir a Chapinero y que allá se pueden encontrar e incluso ir a la casa de él.

“A usted no le importa pero a mí sí. Yo no tengo interés en ir a su casa ni hablar con usted. Lo que usted está haciendo en este momento es acoso y voy a denunciarlo”, le advierte la patinadora.

Pero él no presta atención y antes le responde: “No te pongas bravita, te lo estoy proponiendo por las buenas”. Ella le pregunta si acaso la está amenazando, y le pide que la deje en paz, en ese momento el sujeto toma un actitud agresiva y desafiante. La insulta y le señala que él no ha esperado tanto tiempo para nada.

“Desde hace mucho la he deseado y no me lo va a impedir. Será por las malas”, la amenaza el sujeto.

La joven deportista aseguró que además, de publicar lo sucedido por redes ya esta haciendo los tramites correspondientes en la policía para denunciar al acosador.

“Ya estoy adelantando las denuncias, antes de que eliminara su perfil tenia una foto con una bicicleta, era de piel morena alto y delgado, no alcance a tomar pantallazo de la foto, Agradezco si me pueden ayudar a identificarlo”, puntualizó la mujer en la publicación.

Otro caso

A comienzo del mes de marzo, a través de un video publicado en sus redes sociales, Lina Giraldo denunció los acoso y amenazas a las que ha sido sometida durante el último año por parte de su excompañero sentimental.

Aunque la mujer manifiesto que la relación terminó hace un año, su exnovio la ha venido acosando mediante mensajes intimidantes y discriminatorios.

Agregó que, aunque los acosos y las amenazas iniciaron cuando eran novios, solo interpuso la denuncia hasta ahora por temor y porque en su momento estuve enamorada de él y por varias situaciones que muchas mujeres vivimos en estos casos. Además, por miedo, porque me amenaza con publicar fotos íntimas mías y eso me angustia por mi familia, por mi trabajo y por mi dignidad pero llega un punto donde uno se cansa”, relató Giraldo.





