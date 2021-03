Jorge Oñate cumpliría 72 años: así se homenajea al ‘Jilguero de América’

Este 31 de marzo Jorge Antonio Oñate González cumpliría 72 años. El artista y representante del vallenato falleció en el Cesar el pasado 28 de febrero tras varios días luchando contra el covid-19. Según contó su propio hijo, Jorge Antonio Oñate Dangond, quien también cumple este miércoles, este sería el primer año en el que compartirían todos sus hermanos junto al ‘Jilguero de América’ ya que los lazos familiares se habían afianzado en los últimos meses.

<b>“No será un cumpleaños para celebrar</b> porque un mes después de la muerte de mi papá llega esta fecha de su natalicio que nos llena de nostalgia por su ausencia. Habíamos acordado celebrarla por primera vez con todos mis hermanos, lo habló conmigo porque por casualidad cumplimos el mismo día y me pareció el mejor plan. Entre nosotros no había mucha unión porque cada quien andaba en lo suyo, pero a raíz de la enfermedad de mi padre en estos dos últimos meses vivimos como hermanos y compartimos todo lo que no habíamos hecho en nuestras vidas. Lloramos, reímos, peleamos y lo hicimos porque manteníamos la esperanza de que él venciera al virus”, contó el ahora abogado a El Heraldo