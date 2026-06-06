Por no leer bien, la Profe Mónica compartió una lección con dedicatoria especial para el caricaturista Matador: “Evitar conclusiones apresuradas”

Mónica Higuera Rueda le respondió al caricaturista luego de la publicación que él compartió - créditos @LaProfeMonicaH/X | @matador000/IG

En medio del cierre de la campaña presidencial en Colombia, una acusación pública del caricaturista Julio César González Quiceno, conocido como Matador desató un debate inesperado en redes sociales.

El señalamiento apuntaba directamente a La Profe Mónica, reconocida creadora de contenidos educativos, a quien Matador acusó de apoyar al candidato Abelardo de la Espriella tras compartir una encuesta en X.

PUBLICIDAD

Ante las reacciones que recibió el reclamo, la docente cuyo nombre real es Mónica Higuera Rueda (licenciada en Lengua Castellana y Comunicación y Magíster en TIC para la Educación) utilizó su cuenta personal para desglosar, en un video pedagógico, el verdadero propósito de su publicación y advertir sobre los riesgos de la desinformación en época electoral.

La acusación de Matador y el origen de la controversia

Todo comenzó cuando Matador, a través de su cuenta de Instagram, publicó un mensaje donde expresaba su decepción por un supuesto apoyo de la docente al candidato De la Espriella.

PUBLICIDAD

El caricaturista fundamentó su reclamo en una encuesta que Mónica había compartido en X en abril de 2025, pero que él recordó y viralizó más de un año después.

La docente explicó que el caricaturista se apresuró en sacar conclusiones por no leer bien - crédito @LaProfeMonicaH/X

En su mensaje, Matador escribió: “Me acaba de dar un dolorcito en el corazón, que la @LaProfeMonicaH, que es una excelente profesora, apoye a un asesino de animales, misógino, homofóbico como @AbelardoPTE duele. No por eso la voy a dejar de seguir, aprendo mucho con ella, se ve que es una buena persona que hasta gato debe tener. Pero quedé ¡Plop!”.

PUBLICIDAD

En la publicación, la docente compartió los resultados de una encuesta que hizo vía X y en la que ganó De la Espriella con el 68,8% de las respuestas.

A raíz de esta publicación, la discusión se trasladó a otras plataformas, en las que los usuarios comenzaron a debatir el sentido real de la encuesta y el alcance de las acciones de la profesora.

PUBLICIDAD

La defensa de La Profe Mónica: leer antes de juzgar

En respuesta, La Profe Mónica difundió un extenso video en el que abordó el caso con un enfoque didáctico.

Ella inició afirmando: “Vamos a dar atención al 0.1% de la población que la necesita, porque con publicaciones como estas me preocupan varias cositas y como soy profe de español lo haré a mi manera didáctica y con mucho cariño con el fin de hacer pedagogía digital. A este caso lo llamaré: gracias a Matador, hay nueva lección. Pero primero el contexto”.

PUBLICIDAD

La docente explicó que existen cuatro habilidades comunicativas esenciales para cualquier persona, especialmente en entornos profesionales o académicos: escribir, hablar, leer y escuchar. “Las redes sociales evidencian todo tipo de problemas, especialmente en la escritura y la interpretación”, señaló la influencer.

Esta fue la publicación que compartió Matador y que provocó la reacción de la docente - crédito @matador000/IG

Poniendo el foco en la lectura crítica, la Profe Mónica remarcó que para interpretar inteligentemente un mensaje hay que considerar el tipo de texto, el autor, el formato y el género.

PUBLICIDAD

Refiriéndose a la acusación, ella analizó: “¿Qué interpreta el señor Matador aquí? Me acaba de dar un dolorcito en el corazón, que la profe Mónica apoye a un asesino de animales, etcétera. Resaltamos aquí el verbo apoyar”.

Luego puntualizó: “¿Por qué él lo interpreta de esa manera? Porque seguramente confunde una encuesta de una propaganda”.

Diferencias entre encuesta, propaganda y apoyo

La educadora dedicó varios minutos a desglosar conceptos básicos de comunicación, detalló la docente: “¿Qué es una encuesta? Es una herramienta para recoger datos o información de un grupo de personas mediante preguntas. ¿Y qué es una propaganda? Es un tipo de comunicación con el que se busca convencer sobre alguna idea mediante avisos positivos o negativos. ¿Y una encuesta es sinónimo de apoyo? No. Lo que busca una encuesta simplemente es recopilar datos”.

PUBLICIDAD

Según la profesora, la confusión entre ambos conceptos puede generar distorsiones graves en la opinión pública.

Ella advirtió: “¿Qué sucede cuando se manipula una información y provoca reacciones negativas en un grupo de personas? Varias situaciones. Polarización y conflicto social, daño a la reputación y estigmatización, pérdida de confianza en la información, efecto multiplicador en redes y consecuencias legales”.

PUBLICIDAD

Esta fue la encuesta que realizó la docente e influencer - crédito @LaProfeMonicaH/X

Explicación de la encuesta y su alcance real

La Profe Mónica detalló el contexto y la estructura de la encuesta que originó la polémica, y agregó: “Mi encuesta, que la realicé varias veces en la red social X, empieza con la pregunta en primera persona: en primera vuelta votaré por. ¿Y por qué la pregunta está en primera persona? Porque es un recurso que busca que quien responde se identifique directamente con la afirmación. En este ejemplo, votaré por, no se está hablando del autor de la encuesta, que en este caso soy yo, sino que le estoy prestando la voz al encuestado. Es como si cada persona completara la frase desde su propia decisión”.

También explicó el uso de ciertos elementos de la publicación: “Vamos al emoji en la parte de abajo que muchos dijeron en la publicación y que está acompañado de la palabra reposteo. Si observamos esta encuesta solo tuvo dos mil seiscientos veintiún votos, mientras que otra encuesta que hice anteriormente había alcanzado la cifra de más de diecisiete mil votos. Entonces, cuanto más se reposteara, más participación habría. Lo que se pretendía era que esta nueva encuesta aumentara la participación”.

En la parte final de su intervención, La Profe Mónica reflexionó sobre cómo se tergiversan los mensajes en redes sociales y qué consecuencias tiene esto en la vida pública.

La profesora le respondió en un video explicativo al caricaturista por qué su publicación estaba errónea - crédito @LaProfeMonicaH/X

“En el crítico o valorativo encontramos una falacia llamada hombre de paja, en el que se busca tergiversar una posición para atacarla más fácilmente. Es decir, no responden a lo que usted realmente dijo, sino a una versión distorsionada, lo que ocasiona diversas reacciones”, aseveró la influencer.

La docente mencionó que, aunque la mayoría de los mensajes que recibió fueron positivos, le preocupó la calidad de algunos comentarios.

“En cuanto a algunas reacciones o mensajes negativos que corresponden al 0.1 % de la población, me preocupa un poco la ortografía. Ojalá que el nuevo presidente, llámese A o B, me llame para discutir temas educativos y acerca de cómo podemos robustecer el plan de estudios para darle un poco más de intensidad horaria a estos temas que son tan importantes para los ciudadanos”, destacó para cerrar Higuera Rueda.