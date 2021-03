Boyacomán: de fanático televidente a estrella de Sábados Felices

@Boyacoman

Frey Eduardo Quintero Suárez, conocido como Boyacomán, es uno de los humoristas más reconocidos del país por su jerga y juego en el escenario con su herencia boyacense, además es recordado por su participación en Sábado Felices, el programa de humor en Colombia que lleva casi 50 años al aire. Pero llegar a ser parte de la cuota de humoristas fue un lugar que tuvo que ganarse como cualquier otro: participando.

“Mi mamá desde chiquito me decía ‘siga hablando paja a ver dónde llega’”, es una de las anécdotas que más recuerda este humorista como de las primeras veces que alguien le dijo que era bueno haciendo reír. El ahora conocido artista fue espectador del programa por mucho tiempo y admiraba a los personajes que veía, pero como le relató a Caracol Televisión, su primera llegada al canal fue de muchos nervios, excepto para figurar porque desde que entró se tomó fotos con el que se le apareciera.

Desde niño me sentaba a verlos a todos cada sábado, por eso, hoy en día cuando los veo personalmente les digo que los admiro. La primera vez que fui a <b>Caracol Televisión</b> fue una experiencia muy linda, también era muy intenso porque yo llevaba una cámara y me tomaba fotos con todos. Cuando me tocaba salir a decir los chistes era muy chistoso porque yo no sabía dónde estaba la cámara, no sabía a dónde mirar.

Este ciudadano de Jenesano, Boyacá, nació el 13 de marzo de 1981 y estudió publicidad y mercadeo, después de haber intentado pasar por la escuela de enfermería, pero no fue hasta 2001 cuando decidió participar en Sábados Felices, que estaba a punto de cumplir 30 años al aire. El programa tiene una sección conocida como ‘Cuentachistes’ donde participan personal del común para alzarse con un premio mientras van ganando retos cada fin de semana. Ese año ‘Boyacomán’ participó y ganó el primer lugar que lo llevaría a recibir varios premios como un cheque por un millón de pesos.

Pero para esa fecha no tenía el pseudónimo que es conocido actualmente a nivel nacional. “A mí me dijeron que hiciera una copla, con el nombre Hernán, como el presentador de ese momento, pero yo no encontraba que algo rimara con Hernán que no fuera Superman, pero en vivo dije: “que se le achique la nariz a Hernán (Orjuela), se despide el super Boyacomán, y cuando me bajé (del escenario), todo mundo dejó de decirme ‘Leopoldo’ (como se hacia llamar en ese momento) y me decían ‘Boyacomán”, recordó hace unos años el humorista.

Hasta 2016 Quintero estuvo en una dupla con su colega, ‘Pacho sin Fortuna’, pero ese año sus complicaciones con el cáncer se incrementaron y falleció, por lo que tuvo que seguir solo en el programa donde ya hacia parte de la nómina. Sin embargo, ha hecho parte de proyectos en radio y ha explicado que vive de los pueblos porque participa en las ferias y fiestas que se organizan en toda Colombia, ya que casi no participa de shows en teatros.

Hace unos meses su último proyecto fue una canción de rock en compañía de algunos amigos suyos. y también tiene una película en su largo repertorio de éxitos.

