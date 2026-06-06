Iván Cepeda exigió a Abelardo de la Espriella nombrar a dos compromisarios para hacer un debate: “Se le agotaron las artimañas”

El candidato presidencial aseguró que quiere que el debate se lleve a cabo con la mayor celeridad posible - crédito @ElizbethCristi7/X

El 6 de junio, desde Cali, Valle del Cauca, el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro, dio una rueda de prensa en la que se refirió a la realización de un debate con el aspirante Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria.

Según recordó, el 1 de junio, luego de la realización de la primera vuelta de las elecciones presidenciales (31 de mayo), se pronunció ante los medios para pedir al candidato de la derecha que escogiera a dos personas compromisarias para la puesta en marcha del debate, algo que todavía no ha hecho.

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“Nosotros habíamos nombrado dos compromisarios. No hemos sabido que el señor De la Espriella haga lo propio. Él, en una declaración bastante desobligante, como suele hacerlo, dijo que no necesitábamos reglas. Bueno, tal vez él le gusten las reglas, ¿no? Es su procedimiento. Él no es amante de las reglas ni de respetar reglas, pero en democracia es así, hay que tener reglas”, indicó el también senador ante la prensa.

Iván Cepeda aseguró que a Abelardo de la Espriella se le acabaron las "artimañas" para no debatir - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Insistió en que la población está esperando con ansias la realización del debate, que servirá para que defina su voto para la segunda vuelta de las elecciones, que se llevará a cabo el 21 de junio. La ciudadanía “tiene derecho” a escuchar a los candidatos en un escenario de preguntas y argumentos sobre sus propuestas y posturas, según indicó Cepeda.

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En aras de demostrar que su campaña no se queda en las declaraciones y anuncios, informó que se pondrá en contacto con las gerencias de tres importantes medios de comunicación y televisión de Colombia para que funjan como anfitriones del debate. Se trata de Caracol Televisión, RCN Televisión y Rtvc (Inravisión-Sistema de Medios Públicos). De acuerdo con su explicación, la selección de estos tres informativos se basó en el alcance que tienen.

“Con respeto, consideración, le pedimos a Caracol, le pedimos a RCN y a Rtvc que podamos muy pronto llegar a este escenario”, indicó el congresista de la izquierda.

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Cepeda afirmó que tanto él como los integrantes de su campaña esperan realizar el debate con la mayor “celeridad” posible, siempre y cuando se garanticen unas reglas básicas y mínimas para su desarrollo. En consecuencia, exigió al candidato Abelardo de la Espriella que haga un pronto nombramiento de dos compromisarios, esperando que sea “en las próximas horas”. Sin ello, no será posible efectuar el encuentro.

“Volvemos a exigir que él nombre a sus compromisarios para que avancemos (...). Al señor De la Espriella se le agotaron las artimañas, los subterfugios (excusas) y vamos a debatir”, dijo el aspirante ante los medios.

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Inravisión extendió invitación para la realización del debate

Atendiendo el llamado que hizo Cepeda ante la prensa, Inravisión, el Sistema de Medios Públicos “con mayor alcance a nivel nacional” con sus medios Radio Nacional de Colombia, Señal Colombia, Canal Institucional e informativos digitales, extendió una invitación a los candidatos presidenciales para la realización del debate.

El sistema de medios aseguró estar a completa disposición de los aspirantes para organizar y transmitir el encuentro. Contará con todos los recursos técnicos, humanos y logísticos para que el debate pueda llevarse a cabo adecuadamente. Además, aclaró que será un espacio de respeto e imparcialidad.

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“Conscientes de la importancia de estos espacios para el forlacimiento de la democracia, garantizamos que el debate se desarrolará bajo criterios de imparcialidad, plurismo, transparencia y respeto, brindando a todos los participantes igualdad de condiciones para la exposición de sus propuestas y posiciones frente los principales temas de interés nacional”, precisó.

Inravisión expresó su interés en realizar una reunión con los delegados de las campañas de ambos candidatos presidenciales para acordar las reglas y las condiciones en las que se llevará a cabo el debate. “El intercambio respetuoso de ideas fortalece la confianza ciudadana y contribuye a una decisión informada por parte del electorado”, concluyó.

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