Santiago Botero anunció que presentará pruebas frente a denuncias por presunta violencia intrafamiliar: “Demostraré la verdad”

Según Botero, las acusaciones en su contra hacen parte de una estrategia orientada a afectar su imagen personal, profesional y política en medio del contexto electoral del 31 de mayo de 2026 - crédito @Santibotero2026/X

El excandidato presidencial Santiago Botero se pronunció públicamente sobre las acusaciones por presunta violencia intrafamiliar formuladas por su expareja Manuela Echeverri Hoyos, con quien, según ambas partes, se encuentra separado desde hace tres meses. El caso ha generado atención pública luego de que Echeverri relatara en medios de comunicación una serie de hechos que, según su versión, motivaron la denuncia presentada en contra del también empresario.

De acuerdo con lo manifestado por Echeverri Hoyos, el 30 de mayo de 2026 Botero fue desalojado de la vivienda familiar y actualmente existiría una orden judicial que le impediría acercarse tanto a ella como a su hijo de 10 meses.

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La mujer afirmó haber soportado durante varios meses situaciones de violencia intrafamiliar y señaló que un episodio previo a los hechos denunciados marcó un punto de quiebre. “Soporté muchos meses de violencia intrafamiliar, pero la gota que rebosó la copa ocurrió cuando Santiago discutió muy fuerte con mi mamá por uno de los grupos de campaña que maneja los temas de medio ambiente”, declaró Echeverri Hoyos al diario El Tiempo.

La mujer explicó que decidió acudir a las autoridades para proteger sus derechos y los de su hijo. “Yo lo que hice fue defender los derechos de mi hijo y los míos, porque cuando me di cuenta, por callar, Santiago me iba a dejar en la calle”, manifestó.

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“Vamos a trabajar para que todo el peso de la ley caiga sobre los responsables”: Botero

El empresario sostuvo que entregará información relacionada con los aportes económicos realizados durante la convivencia, los cuales, según indicó, superaban los $30 millones - crédito Suministrada

Frente a las denuncias y a la difusión pública del caso, Santiago Botero publicó el sábado 6 de junio un video en sus redes sociales en el que anunció que presentará pruebas para sustentar su versión de los hechos y rechazó las acusaciones formuladas en su contra.

Asimismo, sostuvo que los hechos ocurrieron en un contexto cercano a las elecciones del 31 de mayo y afirmó que la situación tuvo efectos sobre su imagen pública. “Ante los hechos presentados el 30 de mayo del 2026, por los medios de comunicación, por redes sociales, por mi exesposa Manuela Echeverri, quiero aclarar que a pesar de que yo no voy a volver a hablar sobre este tema, sí vamos a mostrar claramente las pruebas genuinamente de que esto fue un ataque político para afectar mi imagen y mi buen nombre en un momento coyuntural”, expresó Botero.

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En la misma declaración añadió que pondrá la información a disposición de los medios de comunicación y de las autoridades para que sea evaluada. “Quiero decirles a todos que ustedes sacarán sus propias conclusiones. Nosotros vamos a trabajar para que todo el peso de la ley caiga sobre los responsables”, afirmó.

También señaló que buscará proteger a su hijo y que acatará las decisiones que adopten las autoridades competentes dentro del proceso. “(...) ante estos hechos tan graves, que afectó mi buena imagen y la parte política que era decisiva en este momento, quiero decirles que sí vamos a aplicar todo el rigor de la ley y vamos a compartir todo esto con todos los colombianos y con todos los medios de comunicación, y que llegue la justicia y acataré lo que me diga la ley”, sostuvo.

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Manuela Echeverri afirmó que denunció al excandidato presidencial tras presuntos episodios de violencia intrafamiliar y aseguró que actuó para proteger sus derechos y los de su hijo de 10 meses - crédito @santiago.botero/X y @manuecheverri/Instagram

Además del video, Botero difundió un comunicado dirigido a la opinión pública en el que aseguró que había optado por guardar silencio debido a la exposición mediática del caso y por respeto a su hijo, pero señaló que decidió presentar información que, según su criterio, permitirá esclarecer lo sucedido.

Botero también anunció que entre la documentación que presentará figuran registros relacionados con aportes económicos destinados al sostenimiento del hogar y gastos familiares. Según indicó en el comunicado, esos aportes habrían superado los $30 millones mensuales durante la convivencia.

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Asimismo, manifestó que aportará evidencia sobre mecanismos de apoyo financiero existentes durante la relación y solicitará la declaración de testigos que, según afirmó, tuvieron conocimiento directo de la dinámica familiar y de hechos ocurridos antes del 30 de mayo. “Considero indispensable que todas las versiones sean escuchadas y que los hechos sean evaluados con objetividad, imparcialidad y respeto por el debido proceso”, señaló en el texto.

El exaspirante presidencial aseguró que colaborará con las autoridades competentes, presentará todas las pruebas que considere pertinentes y acatará las decisiones que adopte la justicia - crédito Santiago Botero Presidente/Facebook

Finalmente, hizo un llamado a los medios de comunicación para que permitan que las autoridades adelanten las actuaciones correspondientes y reiteró su disposición de colaborar con las investigaciones. “Confío plenamente en que la verdad podrá demostrarse mediante hechos verificables, documentos y testimonios, y no a través de especulaciones o afirmaciones sin sustento probatorio. Mi compromiso es colaborar con las autoridades, aportar toda la información requerida y actuar siempre dentro del marco de la ley”, concluyó Santiago Botero en el comunicado.

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