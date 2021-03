Julián Román reveló las duras amenazas que ha recibido en Twitter: “uno está angustiado”

Julián Román, actor colombiano. Foto: Colprensa.

El reconocido actor colombiano Julián Román tuvo una corta, pero reveladora entrevista con el portal informativo Pulzo, donde rememoró varias de sus experiencias manejando la red social Twitter y dentro de sus pronunciamientos aseguró que ha sido amenazado en repetidas ocasiones, mediante dicha plataforma, y que, incluso, dichas conminaciones ‘le quitan el sueño’.

La sección en la que participó Román se llama ‘Reto tuitero’ y casi al final de la entrevista, el artista habló de dichas amenazas, realizadas por usuarios de Twitter en las que le han dicho que conocen dónde vive, sus familiares, y otros datos sobre su vida personal.

“-He recibido- muchas -amenazas-, porque yo abrí Twitter en el 2010 y yo me agarraba muchísimo y yo no sé cómo hacen cuando empiezan a darte direcciones, empiezan a darte nombres de familiares y en tal ciudad y sí genera eso, que son las cuatro de la mañana y uno está angustiado pensando en qué puede hacer uno”, dijo Julián en Pulzo.

Y es cierto, Julián Román es muy activo en su Twitter, o por lo menos es lo que se evidencia a simple vista de su perfil, con el que ya cuenta con más de un millón cuatrocientos mil seguidores y casi 60 mil tuits publicados.

En otros de los apartes de su diálogo con dicho medio, el protagonista de varias exitosas producciones de la televisión colombiana, aseguró que los políticos a los que más retuitea son al senador Gustavo Bolívar, de la lista de la Decencia y a Luis Fernando Velasco del Partido Liberal.

Cuando Pulzo le preguntó si hay algún político que lo tiene bloqueado en Twitter, Julián soltó varias carcajadas y aseguró que “todos los del Centro Democrático, la mayoría me tienen bloqueado”. Además, dijo que no sabe si algún periodista lo bloqueó y, de igual forma, dijo no haber bloqueado en dicha red social a algún profesional de esa rama de estudio.

Sin embargo, Román aseguró que no ha bloqueado a ningún político, pero sí ha silenciado a varios congresistas que apoyan el proyecto de ley que buscaba alargar el mandato del presidente Iván Duque. “Son personas que prefiero silenciar y no oír”, dijo el artista.

Más adelante, aseguró que sigue a Levy Rincón por diversión y que “le encantan las puteadas” que publica. Igualmente, dijo que es fan de Daniel Samper Ospina, codirector del portal Los Danieles y quien, constantemente, publica trinos con sátiras, relacionados a la coyuntura nacional.

“Soy muy fan de lo que hace. De lo que hace Alejandro Riaño también me encanta. A ellos los sigo y los tengo con la campanita y cada que vez que tuitean los tengo ahí”, expresó Román.

Pulzo le preguntó a qué político no quiere ver en persona. Julián aseguró que ya lo conoció en el Congreso, sin embargo no reveló su nombre, pero, entre risas, sí dijo que “da terror verlo” porque “da miedo”.

En otras de las preguntas, el medio online quiso indagar sobre los tuis de Julián Román que más se han viralizado y el artista recordó el de su moto Harley-Davidson, la cual adquirió hace unos meses y le costó varias críticas y controversias, incluso de senadores como María Fernanda Cabal, del Centro Democrático.

“Lo que pasó con la moto que después mamando gallo publiqué que la vendía y costaba 130 millones de pesos, volvemos al tema: hay que leer. La gente se enloqueció, primero a comprármela de verdad, y después a decirme que me fuera para Cuba con esa plata, no sé por qué hacen esa asociación, pero bueno”, le dijo a Pulzo el actor.

Entre otros temas, Julián aseguró que le parece que en Twitter hay “basura grandísima” y que también hay gente que vale la pena como Margarita Rosa de Francisco y Daniel Coronell. Finalizó su diálogo hablando sobre la información que divulga en su cuenta.