Iván Cepeda denunciará penalmente la campaña de Abelardo de la Espriella por presunta difamación con inteligencia artificial: “Con la verdad no pueden”

El candidato aseguró que existen videos manipulados en los que se fabrican artificialmente su voz y su imagen, los cuales estarían circulando en redes sociales como parte de una estrategia de desinformación - crédito Prensa Iván Cepeda

El candidato presidencial Iván Cepeda Castro anunció que emprenderá acciones penales contra la campaña de Abelardo de la Espriella por la presunta difusión de contenidos falsos generados mediante inteligencia artificial, los cuales, según afirmó, han sido utilizados para manipular su imagen y su voz durante el actual proceso electoral.

La declaración se produjo un día después de que Cepeda advirtiera desde Ibagué sobre la circulación de videos que, según denunció, fueron creados artificialmente por personas vinculadas a la campaña de su contendor.

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En ese momento sostuvo que las piezas difundidas en redes sociales buscan afectar su imagen pública mediante información falsa. “Con la verdad no pueden, tienen que utilizar la mentira en las redes sociales”, manifestó Cepeda al referirse a los materiales que, según su versión, han sido distribuidos a través de plataformas digitales.

De acuerdo con el candidato, estas situaciones ya fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación y también serán presentadas ante la Comisión Nacional de Garantías Electorales y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el marco de las medidas cautelares que, según indicó, existen a su favor.

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La campaña de Cepeda designó al abogado Miguel Ángel del Río para liderar la recolección de pruebas, indicios y evidencias relacionadas con las denuncias - crédito Charlie Cordero/REUTERS

Durante su pronunciamiento en Cali, Cepeda aseguró que su movimiento político ha recibido información relacionada con presuntos manejos financieros irregulares y posibles actividades de compra de votos en diferentes regiones del país. “Mi campaña, por múltiples vías, está recibiendo información que vamos a documentar y que vamos a poner en claro sobre eventualmente manejos financieros irregulares e ilícitos por parte de la campaña del señor De la Espriella. Hemos recibido información sobre supuesta compra de votos o movimientos de grandes cantidades de dinero para ese efecto en distintos lugares del país”, manifestó.

A renglón seguido, el candidato vinculó estas denuncias con la difusión de contenidos elaborados mediante inteligencia artificial.“Igualmente, vemos que se ha desplegado una campaña sucia a través de bodegas y seguramente empresas de manejo de inteligencia artificial por parte de esa campaña en contra nuestra. Entonces, tenemos suficientes elementos para proceder a realizar una investigación seria, enjundiosa, que va a culminar, se los garantizo, en una acción que tenga el carácter que debe tener este tipo de acciones, un carácter penal, por supuesto”, declaró.

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El aspirante presidencial indicó que la recolección de pruebas y evidencias estará a cargo del abogado Miguel Ángel del Río, integrante de su campaña, “(...) quien va a ser el encargado de la investigación por parte nuestra, de recopilación de fuentes, pruebas, indicios, evidencias sobre estas supuestas movidas y supuestos manejos financieros”, señaló.

Además de los señalamientos sobre inteligencia artificial, el candidato afirmó que ha recibido información sobre posibles manejos financieros irregulares y supuestas prácticas de compra de votos vinculadas a la campaña de su contendor - crédito Colprensa

Durante su intervención, aseguró que Del Río se encuentra viajando hacia Barranquilla para recopilar información y evaluar los elementos que sustentarían las acciones jurídicas anunciadas. Asimismo, relacionó la presencia de De la Espriella en Barranquilla con los hechos que, según él, están siendo investigados por su campaña.

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“Nos llama la atención que el candidato De la Espriella dice que él va a ir supuestamente a atender la compra de votos. No, más bien lo que vemos es que su presencia allá en Barranquilla tiene que ver precisamente con estos movimientos de los que estamos hablando”, afirmó.

La controversia se produce en medio de advertencias sobre el impacto de la desinformación digital en el proceso electoral - crédito Imagen ilustrativa Infobae

“Dado que el señor De la Espriella está yendo por el camino de la manipulación de la inteligencia artificial, de las campañas en las redes sociales, de las bodegas y eventualmente de volarse los topes y también de mover el voto, no por el argumento, no con el programa, sino con otros medios, vamos a tomar medidas desde mi campaña para que estas situaciones sean debidamente conocidas por la opinión pública, documentadas y por supuesto, si es el caso, objeto de un tratamiento penal, como merecen quienes infringen la ley”, concluyó.

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El abogado Miguel Ángel del Río confirmó que asumirá la coordinación de las acciones jurídicas anunciadas por la campaña de Iván Cepeda. A través de un mensaje en X, señaló: “Acepto con gran responsabilidad la designación por parte de Iván Cepeda de liderar la campaña contra la corrupción a nivel nacional y la compra de votos por parte de las mafias electorales. Hoy mismo estaré organizando los equipos jurídicos que apoyarán esta iniciativa”