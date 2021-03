Hasta a la Policía le roban: a uniformado le hurtan la camioneta de la institución cuando se disponía a guardarla en el garaje

Los delincuentes golpearon al policía con sus armas de fuego para robarle la camioneta.

Los últimos días Bogotá se han presentado varios hechos criminales que han generado conmoción e indignación entre la ciudadanía. Al hurto en la sede de la Conferencia Episcopal y el robo de una familia frente a una patrulla de policías, se suma el caso de un uniformado de esta institución a quien despojaron de su camioneta y su arma de dotación.

Sucedió la noche del 29 de marzo, cuando tres delincuentes armados abordaron al oficial mientras se disponía a guardar la camioneta en el garaje de su residencia, en el barrio Veraguas, cerca de la calle 6.ª con carrera 30.

Los delincuentes, de acuerdo con el coronel Jairo Baquero, comandante operativo de seguridad ciudadana de Bogotá, habrían salido de un taxi para hurtar al oficial. También lo habrían reducido golpeándolo con las armas de fuego que poseían, razón por la cual, herido, tuvo que ser trasladado a al Hospital Central de la Policía. Además del vehículo, que pertenece a la institución, los criminales se llevaron el arma de dotación del oficial.

A Citytv, el coronel Jairo Baquero manifestó: “Estamos desarrollando diferentes labores de inteligencia e investigación con cámaras de video alrededor. Tenemos algunos indicios con los que podemos dar con el paradero tanto del vehículo como de la pistola. El automóvil es de la Policía Nacional y el arma también”.

Delincuentes roban a familia en Bogotá delante de su familia

Hurto en moto en la localidad de Puente Aranda, Bogotá

Desde el pasado lunes, en redes sociales, la ciudadanía ha dejado ver su indignación por un video en el que se ve cómo una familia del barrio La Alquería (localidad de Puente Aranda) es hurtada por dos delincuentes en moto, en presencia de dos patrulleros de la Policía.

Sucedió a eso de las seis y media de la mañana y el registro audiovisual da cuenta de cómo, pese a que los uniformados llegan a estar a menos de un metro de distancia de los delincuentes, no logran ni impedir el hurto ni capturarlos. De ahí los reproches de algunos ciudadanos.

Uno de los críticos de la actuación de los miembros de la Policía fue el hijo de dos afectados, quien escribió en redes sociales:

“Que impotencia. Así robaron a mis padres esta mañana en Bogotá. Lo que más duele es que esos tipos de la Policía al parecer trabajan en conjunto, porque los tenían a dos pasos y no hicieron nada. Qué desgraciados”.

En cuestión de un minuto y trece segundos, como muestra el filme, los sujetos en moto pasan cerca de dos hombres y una mujer que salen de una camioneta. Luego, llegan a la esquina, se devuelven y, arma de fuego en mano, amenazan a las víctimas del hurto.

Esculcan no solo las prendas de vestir de los residentes de la Alquería, sino sus maletas y hasta el interior del vehículo. En ese momento llegan los oficiales del Policía, que a menos de un metro, no logran inmovilizarlos. Después, los patrulleros los siguen, pero no pudieron alcanzarlos.

Acerca de la persecución, el mayor Ronald Mariño, comandante de la Estación de Policía de Puente Aranda, manifestó que no fue fructífera.

“La patrulla procede a la persecución y desafortunadamente, logran huir. Por estos hechos, la Policía Nacional inicia investigaciones pertinentes y seguimiento a cámaras para establecer el paradero y dar captura a estos delincuentes”, aseguró el mayor Mariño.

