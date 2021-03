Andrea Valdiri bromeó en sus redes sociales afirmando que subastará un cuadro con vellos de su zona íntima

Andrea Valdiri, quien ya tiene más de siete meses de embarazo, del fruto de su corta relación con el cantante y compositor Lowe León, sigue siendo noticia, ahora lo es luego de contar de manera cómica que uno de los cuadros que ella pintó con su cuerpo llevará una parte de su zona íntima.

La artista, de 29 años, quien tiene un denotado recorrido en redes sociales por sus bailes y lanzamientos musicales, es conocida por su jovial personalidad, la cual le permite estar bromeando a cada instante y en esta ocasión, contó por medio de una historia de instagram a sus usuarios que realizaba unos cuadros:

“Estoy inspirada, el arte es una cosa que uno no puede entender; estos son los pelos de mi cuca, desde que quedé embarazada no me he depilado, entonces hice este cuadro, lo voy a enmarcar y lo voy a subastar. Amén”, dijo la barranquillera en su red social.