“No creo que volvamos a la normalidad en los próximos dos años”: investigador de la Universidad Johns Hopkins

Desde el inicio de la pandemia los datos han cobrado una relevancia importante a nivel mundial. Contagios, muertes, casos activos y recientemente, dosis de vacunas aplicadas son algunos de los números más importantes no solo a nivel nacional sino internacional.

A diario los países reportan los cambios que genera la pandemia en la población y esto ha permitido que académicos, científicos y creativos, ingenien nuevas formas de transmitir esas cifras a la ciudadanía de forma práctica y rápida.

Una de las herramientas que se crearon para poder visibilizar la situación de la pandemia en todo el globo fue el mapa de la Universidad Johns Hopkins, desarrollado por investigadores de la institución desde enero de 2020 para visualizar y rastrear casos reportados en tiempo real.

Además de casos confirmados y fallecimientos, este mapa ha permitido que los territorios controlen y aplasten esa curva inicial. “Hemos visto cómo países que no han sido efectivos en distanciamiento han tenido curvas que en realidad han persistido elevadas en el tiempo o han tenido olas por encima de una ola inicial y nunca han llegado a bajar”, afirmó Óscar Cingolani, profesor investigador de la universidad estadounidense, en entrevista con Noticias Caracol.

Durante el diálogo, el docente explicó que hoy por hoy, si se mira el mapa de Israel, “tanto la mortalidad como los casos y las hospitalizaciones han caído en la misma línea y en forma muy abrupta y si uno lo separa por edades es mucho más abrupta las de mayores de 65 años, que fueron los que se vacunaron primero, y después le siguen los distintos grupos que se siguieron vacunando más tarde”, dijo Cingolani.

Sobre este punto, manifestó que estos casos son una prueba de que en realidad, la vacunación sirve y es efectiva: “en Israel ha mostrado serlo y aquí en Estados Unidos en muchos estados estamos logrando lo mismo”, afirmó.

Al ser cuestionado sobre cómo ve el panorama y la situación actual de la región en términos generales de la pandemia, Cingolani afirmó: “creo que el primer escollo que va a tener la región es el tratar de seguir con medidas de distanciamiento social, uso del tapabocas y tratar de mantener el mínimo contacto necesario para sobrevivir, porque la economía hay que reactivarla y esto no se puede parar para siempre, pero tratando de aguantar con estas medidas de prevención, que han probado ser muy efectivas hasta que los países logren tener mayor cantidad de vacunación”, respondió.

Uno de los temas que se tocaron durante la entrevista en Noticias Caracol fue el anhelo y la esperanza que tienen las personas sobre el regreso a la normalidad, teniendo en cuenta los avances que algunos países han tenido en la vacunación contra el covid-19.

Óscar Cingolani consideró que, en los próximos dos años no vamos a volver a la normalidad anterior. “Yo creo que tenemos que definir a qué llamamos normalidad, pero creo que va a haber un montón de conductas de distanciamiento, de higiene, va a haber mucha gente que perdió familiares y se va a quedar muy atenta a seguir usando tapabocas. Creo que de acá a cierto tiempo vamos a seguir observando gente en los subterráneos, en los metros, en los trenes o en los transportes públicos usando barbijos y mucha gente va a seguir utilizando esta vía de comunicación de computadores desde su casa para trabajar”, expresó.

<b>Creo que a la normalidad o lo más cercano a la normalidad no va a ocurrir durante este 2021 y posiblemente, con suerte, la veamos en el 2022 si hacemos un buen trabajo de vacunación.</b>

Cingolani manifestó que, a las personas que aún tienen dudas sobre la eficacia de la vacuna les diría que él está tranquilo. “Yo no dudé en vacunarme cuando me tuve que vacunar y estoy muy tranquilo. El 99 % de los efectos colaterales de las vacunas y hablo de las vacunas en general, no solamente de las vacunas para el covid, se ven de los primeros dos a tres meses y los estudios de fase tres se han hecho durante ese tiempo y hoy por hoy llevan mucho más tiempo y todavía, si bien se han visto algunos efectos adversos, el costo-beneficio de vacunarse, la balanza sigue estando para el lado del beneficio”, dijo.

Finalmente, en la entrevista el investigador de la Universidad Johns Hopkins envió un mensaje a las personas para no bajar la guardia frente a la pandemia y dijo que, “creo que es importante que cuando uno esté vacunado siga teniendo esas medidas, hasta que la pandemia esté controlada, simplemente como una medida extra precautoria y aparte esto es mucho más importante aún tener idea de que alguien que se vacuna no desarrolla inmunidad hasta en un mes o seis semanas después de vacunada, entonces la inmunidad tarda semanas en lograrse, así que es muy común ver vacunados que se relajan porque dicen bueno yo ya tengo la vacuna y se infectan en las semanas siguientes”, concluyó.

