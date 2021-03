Falleció Antonio Caro, pionero del arte conceptual en Colombia

En 1971, Antonio Caro realizó su primera exposición en el, ya para esa época, agonizante Salón Nacional de Artistas, con una obra que lo plasmaría después como pionero del arte conceptual en Colombia. En esa ocasión exhibió una escultura de la cabeza del expresidente Carlos Lleras Restrepo hecha de sal, que reposaba en una urna de cristal. Durante la noche de la inauguración, sorpresivamente, empezó a llenar el cubo de vidrio con agua y su obra se disolvió en el líquido, para quedarse inmortal en la memoria del arte contemporáneo.

“Caro no solo calculó el escándalo que iba a producir su obra, sino que planeó también de manera muy precisa su simbología. La autoridad y la inteligencia de Lleras se disuelven entre las aguas depuradoras de la historia. La inteligencia penetrante, representada por la esencia concentrada de la sal, no ha sido negada pero se desperdicia lastimosamente cuando no está al servicio de la comunidad sino gobernando altiva desde el palacio presidencial como desde una urna de cristal”, escribió Alfonso Robayo sobre la obra en su libro La crítica a los valores hegemónicos en el arte colombiano.

Desde esa aparición en el XXI Salón Nacional de Artistas, Antonio Caro fue graduado de artista conceptual, en una obra extensa que dejó varios íconos para el acervo nacional como Coca-Cola Colombia o Todo está muy caro, junto a otras creaciones pictóricas que combinan, con humor y crítica, ideas sociales, políticas e históricas de la realidad nacional.

Caro falleció, según informaron sus familiares, este 29 de marzo en el hospital universitario San Ignacio de Bogotá a los 70 años de edad. Nació en 1950 en la capital colombiana y no abandonó la ciudad como su lugar de residencia permanente.

Dejó la carrera de artes en la Universidad Nacional poco después de su primera exposición, para emprender un aprendizaje independiente y autónomo, según la revista Artishock que lo entrevistó en 2016. En esa conversación, Caro contó que su comienzo fue un traspié bien tomado por los medios de comunicación, pero él, realmente a sus 20 años, solo estaba feliz “echando agua”.

No se definía como artista conceptual, sino que describió a ese mismo medio su trabajo como un reciclaje de semánticas. Es reconocido porque sus obras eran construidas con elementos básicos y económicos que combinan símbolos y palabras tratando de explotar un significado social y político.

Una de las más recordadas es Colombia Coca-Cola (1976), en la que tomó una lata esmaltada de color rojo y sobre ella escribió el nombre del país con la caligrafía de la bebida gaseosa más famosa del mundo. Esa obra la reprodujo en otras ocasiones, una de ellas en la que tomó la bandera nacional y replicó el mismo logo alterado sobre la franja que representa la sangre de los héroes nacionales (1977).

El arte colombiano está presente en Francia. Colombia, 2007, Antonio Caro. 'Medellín, una historia Colombiana' en Les Abattoirs de Toulouse. Una selección de la colección del Museo de Antioquia. (Colprensa-MinCultura).

Según el Canal Trece, la obra de Caro hace parte de colecciones públicas como la del Banco de la República (Colombia); Colección Charpenel, Guadalajara (México); Daros Latinoamérica, Zurich (Suiza); MIT, Cambridge (MA, EE.UU.); el Museo Nacional de Colombia, el Museo de Arte Moderno de Bogotá, el Museo de Arte Moderno de Barranquilla, el Museo de Arte Moderno de Caracas, el Museo de Arte Moderno La Tertulia, Cali; el Museo de Arte Moderno de Pereira y Queens Museum, de Nueva York. También se encuentra en colecciones privadas en Colombia, México, España, Suiza y Estados Unidos.

“ Las obras de Caro manifiestan su actitud anticonvencional y su reflexión crítica. Para su estrategia conceptual es indispensable la repetición, que además de reiterar la comunicación, hace énfasis en el significado y proporciona nuevas lecturas ”, señaló la galería Casas Riegner en la descripción del artista.

Allí, en la ventana de la fachada de esa galería ubicada en el norte de Bogotá, Caro dejó una de sus últimas obras. En agosto de 2020, realizó una intervención in situ que, según la casa Riegner, “responde a la crisis actual con el uso ingenioso de la palabra jabón” y le rinde un homenaje con una litografía intervenida a mano que dice “Jabón Bendito Jabon”.