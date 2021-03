“Estoy en contra del feminismo que ataca a todos los hombres”, una charla con Esperanza Gómez

Desde que inició la pandemia, el entretenimiento para adultos ha sido uno de los sectores que más dinero ha recogido, tan solo en los primeros tres meses del 2020, cuando inició la cuarentena en el mundo, los ingresos del sector aumentaron en un 300%, esto según cifras de Juan Bustos, uno de los pioneros de este negocio en Colombia.

Sin embargo, el modelo de negocio de la pornografía también cambió, las plataformas digitales que permiten el acceso a contenidos de entretenimiento se hicieron cada vez más famosas y a través de ellas se está recaudando más dinero, una de ella es Only fans, por medio de la cual se pueden vender fotos y videos sugestivos o explícitos y desde la que se está moviendo mucho dinero, una de las pioneras de este negocio y de las mujeres más buscadas en la plataforma es la actriz porno colombiana Esperanza Gómez, quien lleva trabajando por este medio los últimos cuatro años.

Desde Infobae hablamos con ella para conocer cómo ha sido el cambio de trabajar con el porno tradicional y migrar netamente a plataformas digitales. Además aclaró que ella no se ha retirado del porno, que por el contrario, está más vigente que nunca.

“Hace mucho tiempo que la gente cree que yo me retiré del porno, yo de lo que me retiré es de hacer eventos al público. Hace como cuatro años no lo hago, pero del entretenimiento para adultos sigo aquí, enamorada, trabajando, produciendo, en lo de siempre”, aseguró la actriz.

Además dejó claro que, muy contrario a lo que piense la gente, la pornografía no ha caducado, lo que pasó con el negocio es que se actualizó y no precisamente en pandemia, lo hizo desde muchos años atrás, solo que en Latinoamérica llegó más tarde.

“Hay gente que está diciendo que la pornografía es caduca, pero no, la pornografía cambió, hace cuatro años, empecé con las nuevas plataformas, con transmisiones en vivo a través de redes sociales y con plataformas como Only fans que en este momento es furor en Latinoamérica pero yo llevo trabajando con ellos ya varios años, lo que hice fue cambiar la pornografía tradicional a trabajar de esta manera que es lo que se está moviendo ahorita, entonces no es que me haya quedado estancada en el pasado, simplemente estoy evolucionando en la tecnología”, aseguró.