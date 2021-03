La actriz Aura Cristina Geithner confesó con un reto que ha besado a mujeres

Aura Cristina Geithner incursionará en el mundo erótico de Onlyfans.

Aura Cristina Geithner no para de llamar la atención de sus seguidores. Más allá de su talento como actriz, desborda sensualidad en redes sociales, donde, por lo general, publica contenidos luciendo muy poca ropa.

Esta vez, compartió un video en sus redes sociales del popular ‘tag del beso’ de TikTok, el cual consiste en bajar un dedo por cada vez que hayas hecho algo. En el clip, dejó al descubierto varios datos que pocos conocían de la actriz.

Geithner reveló que ha dado besos en el baño, a escondidas, por accidente e incluso por más de 10 minutos. Además, aceptó que no solo ha besado hombres sino también mujeres.

Asimismo, hubo acciones las cuales Geithner no ha hecho, por lo menos hasta el momento, como besar a alguien por dinero, por interés, por lástima o de su propia familia.

En una publicación hecha hace varios meses y como parte de otra dinámica de las redes sociales en la que se contestan preguntas bailando, Geithner aseguró que le gustan los hombres mayores y bien dotados, aunque no descartó otra posibilidad en este sentido. Y a la pregunta de si prefiere una relación seria o algo de “una noche”, no supo qué contestar y añadió que es una “traviesa”.

Por otro lado, la mujer de 54 años, quiso deleitar a sus fanáticos y compartió otro video, pero esta vez un poco más sensual y atrevido, donde se transforma de campesina en una mujer muy ardiente.

En la grabación se puede ver a esta actriz, en un principio, luciendo una pinta muy campestre, pero de un momento a otro aparece en ropa interior mostrando su lado más candente. La publicación, ya cuenta con más de 144 mil reproducciones y cerca de 500 mil comentarios.

A pesar de las criticas que generan sus publicaciones, la actriz parece prestar poca atención a los comentarios y, ahora más que nunca, continúa bastante activa desde sus redes demostrando su belleza y esbelta figura. De hecho, fue nombrada en diciembre pasado por el programa ‘La red’, de Caracol Televisión, como la celebridad más candente del 2020.

Tras anunciar que iba a lanzarse al mundo de OnlyFans, la actriz realizó un adelanto de lo que sus suscriptores podrán ver en su perfil que lanzará en pocos días. Lo anterior se comprobó a través de un video que subió a través de su cuenta en Facebook, donde mostró algunas de las piezas de lencería que usará en la plataforma

En dicha grabación, la popular actriz, que ha tenido un gran éxito en producciones nacionales e internacionales y actualmente vive en México, aparece frente a una biblioteca mientras luce un apretado vestido de color rojo y realiza insinuantes movimientos en cámara lenta.

“Vamos a tener todo tipo de contenidos, que de alguna manera he ido reforzando en mis redes. Yo soy mujer del entretenimiento, actriz, cantante y modelo, me encantan las cámaras y me enamoran. Estamos pensando en crear contenidos entretenidos para que las personas se enamoren más de Aura Cristina Geithner”, manifestó en entrevista con La FM.

