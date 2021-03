El perfil de Carolina Galván, la madre de Sara Sofía y presunta responsable de su desaparición

Captura de Carolina Galván y Nilson Díaz. Foto: Policía Nacional

El pasado 19 de marzo, un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento intramural para Carolina Galván, madre de la pequeña Sara Sofía Galván. Además, la medida, que fue decretada durante la audiencia de imputación de cargos, también se impuso a Nixon Díaz, padrastro de la menor de edad.

“Hay una presunción de un posible vínculo con el delito de trata de personas, identificado en el artículo 188ª del Código Penal. Es decir, usar para beneficio económico personal a un tercero”, expresó la directora del ICBF, Lina María Arbeláez, a Noticias Caracol.

Este viernes 26 de marzo, el director de la Policía Nacional, Jorge Luis Vargas, aseguró que avanzan con el esclarecimiento de la desaparición de la menor de edad y que hay nuevos elementos materiales que dan claridad sobre lo sucedido con la pequeña, aunque aún no puede revelar detalles.

Lo que sí mencionó es que, siguen buscando a Sara Sofía sobre toda la margen del río Tunjuelo y de sus afluentes, ya que “hay una hipótesis fuerte de que puede estar sobre esa zona”. El general Vargas agregó que, las autoridades siguen teniendo la esperanza de encontrar a la pequeña con vida.

Por su parte la tía de la menor insiste en que la propia madre de la niña, le confesó que la menor fue vendida.

“Puede ser que junto con ese señor, ahorita ya conociendo todo el tema, la hayan vendido, porque como está en eso (…) a mí me aseguran que ese señor la tiene ejerciendo la prostitución en Patio Bonito”, afirmó Xiomara Galván a CM& Noticias.

Más allá de las versiones que se manejan sobre el caso, lo poco que se sabe de Galván Cuesta, está consignado en el expediente de la investigación que lleva la Fiscalía. En la técnica descripción física que tiene el documento, la describen como mujer de 21 años, nacida en Puerto Berrio, Antioquia, de 170 centímetros de estatura y tez morena.

Respecto a qué se dedica, no se tiene una labor específica. Por lo narrado por su hermana, su cuñado, una conocida, su pareja Nilson Díaz, entre otros, se llega a la conclusión que uno de las características que más describe la señalada es su inestabilidad.

Tuvo a la pequeña sara cuando tenía 19 años, sin previo aviso, pues su familia se enteró de la llegada de la pequeña cuando estaba a punto de nacer. Asimismo, del padre no se tiene rastro, desde el principio Carolina fue madre soltera, pero la bebé era atendida por Xiomara y su suegra, ya que Galván la tenía descuidada. Esta situación era de conocimiento para el ICBF y era objeto de seguimiento.

No estaba pendiente de ella, la dejaba quemar porque no le cambiaba el pañal, no se preocupaba por sus comidas. Tal era su descuido que un día le plantearon que era el momento de enrutar su vida, establecerse con su hija y su solución fue irse y dejar a la niña su tía, hasta ese 15 de enero que fue la última vez que se tuvo noticias de la desaparecida.

Lo cierto es que a la búsqueda en el río Tunjuelo se suma la circular amarilla de la Interpol para que la menor sea buscada en territorio extranjero.

“La oficina central de Interpol, en Colombia, acaba de emitir una circular amarilla de búsqueda en todo el mundo; 196 países están siendo notificados para que sus autoridades nos ayuden a encontrar a Sara Sofía. Hay unos países priorizados, que son los fronterizos, en donde estamos pidiendo que se sumen. El objetivo de esta circular es cerrar todos los círculos posibles para ubicarla”, expresó el mayor general, Jorge Vargas.

