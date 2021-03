“No son revolucionarios, son delincuentes”: Duque se refiere desde Corinto, Cauca, al carro bomba y al video de Iván Márquez

Iván Duque y ministro del Interior en Popayán Presidencia de la República

El presidente Iván Duque llegó esta sábado sobre las 10:00 a.m. a Popayán, capital del departamento del Cauca para reunirse con la cúpula de la Fuerza Publica, el ministro de Defensa, Diego Molano y el ministro del interior, Daniel Palacios para evaluar el atentado terrorista causado este viernes en el edificio de la Alcaldía de Corinto, a dos horas de dicha capital.

Desde el lugar de los hechos donde quedaron 14 civiles heridos, el presidente se pronunció diciendo que iban tras los responsables y expresó su apoyo a la comunidad. “Aquí estamos presente con los ministros del Interior y de Defensa, con la cúpula militar, con el gobernador del Cauca, con la señora alcaldesa, Martha Cecilia Velasco y quiero decir que estos actos de terrorismo son la expresión del cobarde para buscar zozobra y atentar contra la comunidad”.

También reafirmó que los responsables de estos hechos son los miembros de la columna ‘Dagoberto Ramos’ de las disidencias de las Farc. “Los responsables son los bandidatos de la Dagoberto Ramos de las disidencias y los seguiremos enfrentando donde estén porque estos actos contra la comunidad son imperdonables. A ellos solo les queda un camino: se someten o los vamos a enfrentar con la contundencia y serán llevados a la justicia o van a caer en las operaciones militares. No vamos a tolerar más esto contra la comunidad”, enfatizó Duque.

El presidente se refirió al video conocido este viernes por parte de Iván Márquez en el que declara el 26 de marzo como el “Día del Derecho Universal de los Pueblos a la Rebelión Armada”, por la muerte del ex comandante de la desaparecida guerrilla, Manuel Marulanda, alias ‘Tirofijo’, quien falleció hace 13 años. “El día de ayer vimos ese video tartarinesco que producen las disidencias de las Farc. Eso lo hacen desde Venezuela para intimidar al país. Ellos no son revolucionarios de nada, son delincuentes, criminales, terroristas porque en este país no hay nada que justifique un homicidio, un secuestro, reclutamiento de menores, son criminales. No tienen derecho a coger las armas contra el pueblo colombiano”, aseveró el mandatario.

Duque rechazó el video diciendo que sus argumentos no eran reales y que no se podía hablar de una revolución cuando eran unos “bandidos” y agregó que van a poner final “a ese argumentico que han tenido de llamarse revolucionarios para justificar este tipo de conductas. Los que están detrás de la ‘Dagoberto Ramos’ se nutren del negocio del narcotráfico y desde aquí desde Corinto lo digo, el narcotráfico es el combustible de estos grupos y tenemos que enfrentarlo sin vacilaciones, sin contemplaciones, por eso seguimos adelante con nuestra política donde erradicamos y sustituimos”.

A nuestros compatriotas de #Corinto, Cauca, les decimos que no están solos. Y que quede claro que a esa ‘Dagoberto Ramos’, la ‘Jaime Martínez’, la ‘Narcotalia’, a todas esas disidencias las vamos a destruir por completo, porque Colombia no se va a dejar humillar por el terrorismo pic.twitter.com/oKoAqCNNHS — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) March 27, 2021

“Seguiremos destruyendo laboratorios, les seguiremos incautando y los vamos a enfrentar donde quieran que estén. Esta comunidad ha sufrido mucho por la violencia y aquí estamos para decirles que no están solos. Los enemigos de la paz son los que cometen estos hechos”, concluyó.

Tras conocerse la explosión de un carro bomba, este viernes hacía las 3:30 de la tarde, en el municipio de Corinto, departamento del Cauca, autoridades dieron pie a un consejo de seguridad extraordinario, en el que el ministro de defensa junto con las Fuerzas Militares y de Policía implementó medida para proteger a los pobladores de la zona afectada.

En materia de afectaciones, Molano indicó que el primer censo, que realizado por la Secretaría de Salud, evidenció que el atentado dejó 43 personas afectadas, las cuales fueron atendidas en diferentes centros hospitalarios, “17 por aturdimiento, 20 con lesiones leves y hay 6 heridos de consideración, dos de ellos están siendo atendidos en Cali, y los otros 4 fueron trasladados a Santander de Quilichao”. Además, informó que ocho casas resultaron averiadas.

