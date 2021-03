Andrea Valdiri por fin habló sobre el tema legal con Lowe León

Lowe León, exnovio de la influencer y empresaria Andrea Valdiri, habló hace unos días en sus redes sociales sobre lo que sucedió entre él y la bailarina, pues consideraba que su nombre estaba siendo “manchado”.

“Hoy quiero sentar este precedente, desde el día uno he estado dispuesto a responder mi hija. Andrea cambió su celular, la mamá de Andrea me bloqueó y contacté a la hermana para decirles que estoy en disposición de dar todo por mi hija”, expresó León.

Durante los 10 minutos de su video, Lowe explicó su parte de la historia y fue enfático en que está dispuesto a responder por Adhara, la bebé que viene en camino, y que por eso llevará el caso a los juzgados, por lo que le pidió a Andrea asistir el próximo 9 de abril a la cita para conciliar y llegar a un acuerdo con respecto a su hija, ya que quiere ejercer su derecho como padre y cumplir con sus responsabilidades.

Hasta el momento, Valdiri no se había pronunciado al respecto. Lo único que los seguidores de la bailarina habían identificado como una “sutil” respuesta a su expareja fue un video de 15 segundos en sus historias de Instagram en el que solo dijo “Apague y vámonos”. Sin embargo, en horas de la mañana de este sábado la barranquillera por fin habló al respecto.

Valdiri realizó un concurso en su perfil oficial de la red social de la cámara, donde anunció que 18 de sus seguidores podían ganarse dos motos, varios celulares, tres lipo sin cirugía y mucho dinero en efectivo. Los ganadores de dicho concurso se anunciaron este sábado 27 de marzo en un Instagram Live que realizó la influenciadora, donde además Valdiri respondió algunas preguntas y, entre ellas, habló sobre el problema que tiene con León.

“¿Qué sucedió con el tema del papá de la niña?”, preguntó una seguidora de la bailarina, a lo que Valdiri aseguró que todo “es un proceso legal que está ahí”. Sin embargo, la influenciadora señaló que ella está en un estado de embarazo que es delicado y que no está de acuerdo en la forma en la que Lowe hizo público el problema legal.

“Hay veces las mujeres están en un estado de embarazo y que ciertos temas les dan muy duro. Entonces las personas tienen que ser un poco más inteligentes, que si a ti te quieren poner una denuncia o llegar a un acuerdo legal no tienen que ventilarlo por redes sociales, eso llega en un papelito a la casa y tú cumples”, respondió Valdiri.

Por otro lado, la barranquillera dijo que “el tema de los bebés es muy delicado y a veces los hombre no lo entienden. Bueno, algunos sí porque son buenos papás, pero hay otros que no entienden”.

Andrea Valdiri agregó que realmente no quería hablar del tema, razón por la que ha preferido dejar el celular a un lado para no prestar atención a los constantes comentarios que le hacen al respecto. “Si arreglamos las cosas, chévere, y si no también, de igual forma de eso se encargan los abogados y ya”.

“Cuando la persona quiere arreglar los problemas contigo es de tú a tú, no querer llegar a una red social o a programas de televisión para dar a conocer algo. Osea, tú sabes la dirección de mi cas, sabes cuál es mi edificio, sabes hasta de los apartamentos de las vecinas, entonces machi deja de joder y llega allá”, agregó la bailarina.

Por ahora, lo que queda por esperar es qué pasa el 9 de abril, día en el que ambos deberán acudir a la cita legal para empezar a conciliar la situación de ellos como padres de Adhara, con la intención de que a ambos se les cumplan sus derechos y, especialmente, a la bebé que está próxima a nacer.