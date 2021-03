Denuncian a militares venezolanos por saqueos en las zonas de combate con disidentes de las Farc de Colombia

Varios medios locales informaron el domingo sobre estos enfrentamientos que se registraron en Apure pero las autoridades no confirmaron el hecho hasta este lunes. EFE/ JOHNNY PARRA/Archivo

Los combates entre el Ejército de Venezuela y las disidencias de los frentes 10 y el 28 de la antigua guerrilla de las Farc de Colombia sigue causando una crisis humanitaria en las poblaciones fronterizas del estado Apure de ese país.

En la emisora colombiana Caracol Radio informaron que luego de los combates, por los que los habitantes de Ripial tuvieron que abandonar sus viviendas, los militares venezolanos saquearon sus establecimientos e incluso sus casas.

La emisora publicó un video en Twitter en el que se observa como una mujer rompe en llanto luego de encontrar desocupado el refrigerador de su tienda de víveres.

“Saquearon esos desgraciados, se llevaron el mercado que había en la nevera. Estos desgraciados malditos del gobierno venezolano. Esto es gracias a Nicolás Maduro. Están saqueando porque se están muriendo de hambre y vienen a robar”, asegura el hombre que graba el video y hace tomas de los congeladores desocupados.

Según la denuncia del ciudadano del país hermano, los militares venezolanos incluso entraron a las viviendas para robar ropa y en las tiendas se llevaron máquinas de afeitar.

“Se llevaron prestobarbas, lo que conseguían. Se llevaron comida robada de una bodeguita aquí en el Ripial y así entraron en todas las casas a robar. Se llevaron hasta ropa”, señalaba.

En el video de un minuto y medio el hombre criticó duramente al régimen de Nicolás Maduro y sus acciones militares en la frontera.

“Lo que hace este gobierno es arremeter contra la población civil, contra la gente que no tiene nada que ver con esta guerra”, concluyó indignado.





3.200 venezolanos desplazados

Desde que comenzaron los enfrentamientos armados entre las disidencias de las otrora Farc y la fuerza armada venezolana, se calcula que unos 3.200 ciudadanos del vecino país han sido desplazados de sus hogares de la zona fronteriza hacia Colombia.

En Caracol Radio Uriel Peña García, secretario de gobierno de Arauca, afirmó que han llegado más de 3.000 personas (790 núcleos familiares) a los sitios temporales para la población desplazada: “Tenemos 3.280 personas en albergues en Arauquita”, explicó.

Precisamente el jueves, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, se desplazó hacia ese departamento junto a Jozef Merkx, jefe de la agencia de la ONU para los refugiados en América, y varios funcionarios de Migración Colombia, con el fin de verificar el trabajo humanitario hacia esta población de migrantes.

“Con el acompañamiento de instituciones nacionales e internacionales hacemos una revisión de DD.HH. a nivel intraurbano en Arauca. Hemos tenido contacto con la población y atendido sus principales preocupaciones en derechos humanos”, dijo el defensor Camargo desde el Puente Internacional José Antonio Páez.

Esta situación ha provocado que en la zona de frontera las autoridades colombianas hayan tenido que incrementar la seguridad con sus fuerzas militares luego de un consejo de seguridad que llevaron a cabo en Arauca.

“Al término del Consejo de Seguridad en Arauca he dado instrucción al general Mauricio José Zabala de la octava división del Ejército de mantener presencia militar y apoyo a acciones humanitarias para seguir dando tranquilidad a los araucanos en zona de frontera. Aumentamos unidades de Ejército y Policía Nacional”, comentó al respecto el ministro de Defensa, Diego Molano Aponte.

En ese sentido, se anunció que el departamento pasará de 700 a un total de 2.000 uniformados disponibles para prestar apoyo humanitario y ayudar a mantener el orden. Su trabajo, sin embargo, no será fácil, pues las Fuerzas Armadas de Colombia no cuentan con comunicación con sus pares de Venezuela, por lo que no podrán tener información de lo que está sucediendo o incluso, coordinar operativos que ayuden a garantizar la seguridad de los civiles.