Comunidad en Medellín está incomunicada por alud de tierra que afectó una de las vías principales de su sector

La temporada invernal en el país sigue causando estragos y afectando la cotidianidad de los colombianos. Hoy 25 de marzo, los habitantes del sector de Rodeo Alto, ubicado en el barrio Belén de Medellín (Antioquia), denunciaron que no pueden movilizarse con tranquilidad porque las vías aledañas están cerradas a causa de un alud de tierra que se presentó el día de ayer. En la zona hay alrededor de siete unidades residenciales, donde viven al menos 10.000 personas, que están en riesgo de sufrir accidentes relacionados a fenómenos naturales.

“Ya no se puede transitar más porque todo se derrumbó, todo este alud de tierra cae directamente sobre la carretera, que cerraron para evitar que la gente o los carros pasen porque es peligroso”, contó Nicolás Castro, uno de los afectados, a Blu Radio este 25 de marzo.

La vía principal está bloqueada, por lo que los afectados deben usar la ruta alterna, por la vereda El Manzanillo, pero reportan que esta no se encuentra en condiciones óptimas.

Una de las situaciones más riesgosas la viven quienes habitan en la unidad residencial Atavanza, ya que el peligro está dentro de su mismo edificio. Los desprendimientos de tierra afectaron las zonas sociales del conjunto, además de que se reportan grietas en la infraestructura.

Los habitantes de Atavanza aseguran que esta no es la primera vez que se presenta una situación de este tipo. De hecho, la infraestructura del edificio se ha intervenido en varias ocasiones, pero al parecer esto no es suficiente y la constructora de la unidad no emite decisiones concretas y definitivas.

“Llevo 8 años en este edificio y el salón social y la piscina están cerrados hace 2 años por ese problema. Hay una demanda y hace poco se llevó a cabo la audiencia donde le ordenaron a la constructora hacer más estudios de suelo y, en menos de dos meses, intervenir el problema, pero mire ya los resultados”, relató Rubén Darío Escobar, otro de los propietarios, a Blu Radio.

En cuanto a las autoridades de Medellín, desde el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) de la ciudad, se reportó que la zona permanecerá cerrada “hasta nuevo aviso’'. Así mismo, se indicó que personal experto se encargará de monitorear la situación para conocer las condiciones del terreno, pero por el momento no es necesario que la comunidad evacue la zona

“En articulación con la Secretaría de Movilidad de Medellín se determinó el cierre preventivo de la vía, teniendo en cuenta condición del riesgo del deslizamiento activo que hay en la zona. Se recomienda tomar vías alternas”, informó el DAGRD a través de su cuenta de Twitter.

Cabe recordar que, en días previos, la directora de la entidad, Alethia Arango, informó que en Medellín hay ocho puntos catalogados como zona de riesgo por estar más propensos a afectarse por las lluvias. Estos lugares se han intervenido y se ha evacuado a las personas, sin embargo las autoridades mantienen la alerta.

Según la funcionaria, estas son las zonas que han requerido de obras para mitigar el impacto de las lluvias:

- El Pacífico (Villa Hermosa): tiene 108 construcciones en el polígono de atención por alto riesgo. Allí se adelantan estudios de hidrología, geología y vulnerabilidad.

- Llanaditas (Villa Hermosa).

- El Paraíso (Robledo).

- La Honda (Manrique).

- Vereda El Llano (San Cristóbal)

- Vereda Montañitas (San Antonio de Prado).

- Un sector del corregimiento San Sebastián de Palmitas.

- Quebrada El Indio (El Poblado): se le está haciendo una intervención por las reiteradas inundaciones de la vía pública cuando caen fuertes aguaceros.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) anunció, desde mediados de marzo, que en este mes las precipitaciones han llegado a volúmenes superiores, por encima del promedio histórico para la época. Este hecho ha ocasionado varias afectaciones en todo el país.

Hasta el momento, según el último reporte la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), publicado el 22 de marzo, las lluvias han ocasionado 307 emergencias que han afectado a 3.087 familias en toda Colombia. Los eventos se han registrado en 188 municipios de 22 de los 32 departamentos del país. Así mismo, se conoció que los estragos por el invierno han ocasionado la muerte de 45 personas, además de 23 heridos y tres desaparecidos.

SEGUIR LEYENDO: