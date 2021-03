La explosiva “verdad” de Lowe León y su separación de Andrea Valdiri

Foto: redes sociales

Lowe León, exnovio de la influencer y empresaria Andrea Valdiri, anunció hace unos días en sus redes sociales que hablaría sobre lo que sucedió entre él y la bailarina, pues consideraba que su nombre estaba siendo “manchado”.

“La vida de un hombre no se puede manchar por presunciones ajenas a la verdad. La verdad hace honor a la justicia, supe callar con inteligencia cuando fue debido. Es momento de hablar Colombia, nos vemos este miércoles a las 7:00 de la noche. Caso: Andrea Ospino Valdiri”, escribió el cantante a través de una historia en Instagram .

El tan esperado día llegó y este miércoles 24 de marzo, el cantante publicó un video de diez minutos en el que explica las razones que lo llevaron a terminar su noviazgo de tres meses con la modelo.

“La decisión de terminar fue unilateral. Decisión que tomé debido a un sinnúmero de circunstancias que no nos hacían compatibles para formar una familia”, puntualizó León

Asimismo, durante el desarrolló del video dejó en claro cuáles son sus derechos y deberes como padre de la bebé que viene en camino.

“Hoy quiero sentar este precedente, desde el día uno he estado dispuesto a responder mi hija. Andrea cambió su celular, la mamá de Andrea me bloqueó y contacté a la hermana para decirles que estoy en disposición de dar todo por mi hija”, expresó León.

En el clip, el barranquillero señaló la actitud que muestra Valdiri en redes sociales como “una falsa realidad”, pues según cuenta, ella fue la que ‘desapareció' y dejó de comunicarse respecto a su estado de embarazo, todo lo contrario a lo que ella ha asegurado en su perfil en varias ocasiones.

Por esa razón, el artista le pidió a la influencer que no continúe sacándole provecho a sus redes para difundir un mensaje alejado de la realidad sin medir las consecuencias y afirmó que, él mismo tomó la decisión de no continuar su vida con ella para evitar más polémicas y conflictos mayores a futuro.

“Quiero decir que esa posición conciliadora mostrada por parte de Andrea en sus redes sociales, ha sido una falsedad. Mi derecho como padre sí se ha visto violentado con el actuar de Andrea. Andrea por favor no continues tomando provecho de tus redes sociales para difundir una realidad desdibujada sin medir las consecuencias legales y morales”, aseguró Lowe León.

La expareja de la bailarina agregó que, “no estoy obligado a tener una vida infeliz por el simple hecho de que ella sea ‘La Valdiri’. Si algo conocen de mí es que mi talón de Aquiles es mi hijo mayor Luis Santiago y mi rol de padre. Tanto lo sabe ella, que una de las razones que me alejaron de su lado tuvo que ver con mi hijo, situación que no fue negociable, pues mi hijo es mi prioridad”.

Finalmente, Lowe fue enfático en que llevará el caso a los juzgados, por lo que le pidió a Andrea asistir el próximo 9 de abril a la cita para conciliar y llegar a un acuerdo con respecto a su hija, ya que quiere ejercer su derecho como padre y cumplir con sus responsabilidades.

“Le pido honrar sus palabras demostrando que no tiene ninguna intención de entorpecer mi rol. Atendiendo a su insistencia de alejarme y no permitirme saber cómo ha sido el desarrollo de mi hija en cada etapa. Le pido que evitemos un litigio mayor por el bien de nuestra hija desde ya”, puntualizó.

Cabe recordar que, en diciembre, la influenciadora y empresaria, hizo público su embarazo en sus redes sociales. El compositor y cantante, sería el padre. Sin embargo, semanas antes de que se conociera el embarazo la pareja había terminado.

Frente a la ruptura la barranquillera comentó por qué terminó su relación, por medio de un en vivo en su cuenta de Instagram. Según dijo, ella se enamoró porque lo vio como un hombre ejemplar pero indicó que, después de haber convivido con él por poco tiempo, comenzaron los problemas en la relación.

En la transmisión, indicó que le molestó que Lowe haya dado una entrevista en la que habló “maravillas” de la relación, cuando él bien sabía que en ese momento tenían problemas y no había una buena comunicación. Posteriormente, la empresaria confirmó la noticia de su ruptura: “Hay que decir la verdad, Lowe y yo somos amigos, no tenemos nada. Por una discusión que tuvimos nosotros nos separamos, él fue a hacer su sueño y yo me quedé realizando los míos”.

Posterior a las declaraciones de Valdiri, en enero, se vio al músico con una mujer sin indentificar en San Andrés. Sin embargo, se determinó en redes que se trataba de Lizeth Córdoba, quien fue vecina de la famosa bailarina.

Incluso, en el programa ‘Lo Sé Todo’ aseguraron que León y Córdoba mantenían una relación desde antes de que él terminara con Valdiri. En esta situación, la mayoría de seguidores de la farándula nacional apoya a Valdiri, incluso si resulta ser mentira la supuesta infidelidad de Lowe. Quienes defienden a la empresaria aseguran que Lowe no debería estar paseando con una nueva mujer teniendo en cuenta que Valdiri está esperando un hijo de él.

Por lo que, a comienzos de febrero, se confirmaron las sospechas plantadas por los fanáticos cuando León publicó en su red social una fotografía con Córdoba, quien sería abogada, en una visita a Valledupar. En la historia, colgada en Instagram, se veía a la pareja muy junta al ritmo de una canción romántica del vallenatero Churo Díaz.

Desde que el cantante confirmó su nueva relación, las redes sociales se dividieron y la polémica se ha aumentado tanto que Lizeth Córdoba hace unos días publico un mensaje haciendo una reflexión sobre el ciberacoso y el respeto, muchos lo relacionan con la situación que vive a causa de la polémica entre su pareja y Andrea Valdiri.

“Mentes enfermas y desocupadas: Siento mucho si lees esto y te alude, lo siento por ti, porque en medio de lo que el mundo ofrece tú has elegido ser infeliz, ser ignorante, vivir con complejos y delirios de rencor y odio. Existen personas felices y otras infelices, las segundas son incapaces de discernir o imaginar el daño que causa su ignorancia y su palabra sin argumento a personas débiles mental y espiritualmente”, escribió en Instagram.

Finalizó el mensaje señalando que “Por suerte, a algunos la vida nos ha preparado para combatir el mal con bien, con templanza, valores y con CONOCIMIENTO. Las redes sociales mueven masa, úsenla para generar empleo, para materializar proyectos, para ser embajadores de amor en medio de tanta guerra y desigualdad, para ser voceros de justicia y equidad. Sean promotores de la verdad y no se sumerjan en la calumnia y la maldad. Rechazo al bullying cibernético, sí al respeto, sí a la igualdad”.

