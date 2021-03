Estas son las regiones que no recibirán vacunas contra el covid-19 en la próxima tanda de entregas

Fotografía cedida por la presidencia de Colombia de la llegada de vacunas de AstraZeneca, las primeras que llegan al país del laboratorio anglosueco, hoy, en el aeropuerto El Dorado (Colombia). EFE/Presidencia De Colombia/Nicolás Galeano

El Gobierno nacional anunció, en la noche de este miércoles 24 de marzo, cuáles son las 13 regiones de Colombia que no recibirán vacunas contra el covid-19 durante la tanda de entregas de 387.287 dosis que se adelantará esta semana. La decisión fue avalada por la resolución 364 del Ministerio de Salud y Protección Social emitida hoy.

La misma refuerza lo decidido en la nueva fórmula de distribución establecida por la cartera del ministro Fernando Ruiz la semana pasada y que, a grandes rasgos, señala que no recibirán vacunas aquellas entidades territoriales que no tengan al menos el 64,93 por ciento de ejecución de dosis aplicadas frente a las recibidas, con el fin de no afectar el proceso de inmunización de aquellos departamentos que están a punto de quedarse sin dosis.

Así las cosas, no recibirán viales Amazonas (53,2 por ciento), Arauca (55,7 por ciento), Buenaventura (31,3 por ciento), Cauca (60,6 por ciento), Chocó (47,8 por ciento), Córdoba (63,6 por ciento), Guainía (63 por ciento), Guaviare (58,1 por ciento), Huila (55,8 por ciento), Magdalena (64,4 por ciento), Putumayo (51,3 por ciento), Sucre (56,9 por ciento) y Vichada (45,4 por ciento).

