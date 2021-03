Anuncian posible reaparición de Mockus en el escenario político

Antanas Mockus, político colombiano. Foto: Colprensa.

El directorio nacional del Partido Alianza Verde se llevará a cabo mañana, viernes 26 de marzo, en el que se reunirán más de 60 asistentes de todo el país en el que se promete hablar desde las bases y así también analizar el panorama electoral para así tomar algunas decisiones con miras al próximo año.

Para este encuentro, varios miembros del partido verde esperan que esté Antanas Mockus, uno de los lideres más respetados y con mayor trayectoria. Además de esto, una de las razones por las que se espera que esté el exalcalde es porque su opinión y propuestas moverán el tablero electoral internamente.

Aunque en una entrevista con la revista Semana Antanas Mockus comentó que no estaba de acuerdo con el veto a Gustavo Petro, por su lado, el copresidente del partido, Antonio Navarro, le pidió a sus dirigentes no referirse más al veto contra Gustavo Petro hasta no tomar una decisión en conjunto con Mockus.

Actualmente, Antanas Mockus se encuentra en recuperación de un tratamiento odontológico que, hasta hace unos días, le impedía hablar. Por esto, los militantes de Alianza Verde esperan que reaparezca para tomar decisiones frente al nuevo año.

Dentro del encuentro habrá varios ítems que no permitan que haya un clima cálido entre los miembros del partido ya que se hablará sobre el ingreso de Sergio Fajardo, quien está como precandidato presidencial para las elecciones de 2022, y de Ángela María Robledo, además de tratar el tema de las cartas públicas en las que se anuncian reiterativamente la renuncia a la colectividad por parte de Mockus y que también exigen que los tengan en cuenta para las decisiones de 2022.

Por último, esta reunión dará inicio a las 10:00 a.m. y se espera extender hasta las 6:00 p.m.. Por el lado de la congresista Katherine Miranda propondrá que todos los sectores políticos alternativos vayan unidos a la segunda vuelta presidencial. Esta propuesta ha generado diversas reacciones internas porque incomodaría a ciertos sectores, entre ellos, a los del fajardismo.

