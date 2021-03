El 77% de bogotanos no se sienten seguros y el 19% no se vacunaría, según encuesta

Aumenta la inseguridad en Bogotá, Colombia. Foto: referencia de Colprensa.

En una reciente encuesta de Bogotá Cómo Vamos, se conoció la percepción de los capitalinos frente a temas como el desempleo y la seguridad. Para esta edición de ‘Mi voz mi ciudad’ se consultaron 3.153 habitantes de la ciudad entre el 9 y el 25 de febrero. En general, los bogotanos consideran que la ciudad no va por buen camino, esto se representa en el 56 por ciento de los encuestados.

Por su parte, solo el 21 por ciento considera que la ciudad tiene un buen direccionamiento y el 23 por ciento se para en una posición incierta: ni por buen ni por mal camino. Esto se equipara con el 45 por ciento de encuestados que consideran que los ingresos en Bogotá no alcanzan para cubrir gastos mínimo, mientras que el 37 por ciento dicen que sí.

La estadística muestra también la percepción de los habitantes de la ciudad con respecto a su situación económica, mientras en 2019 el 29 por ciento de los bogotanos se consideraba pobre, ahora el 42 por ciento de los habitantes piensa que lo es.

En relación con la seguridad, solo el 9 por ciento de encuestados afirman sentirse seguros en Bogotá, mientras que el 77 por ciento afirma que prima la inseguridad. El 13 por ciento no se definen. Pero de acuerdo a los sectores donde se realizaron los sondeos, así quedaron repartidas las personas que dicen sentirse seguras en la capital:

Por otro lado, el 74 por ciento de los encuestados dijo que algún familiar suyo perdió el empleo a causa de la pandemia, mientras que un 26 por ciento dijo que no. En los sectores de la ciudad donde más se dio este fenómeno, con 85 por ciento afirmando esta noción fue el sur oriente (Rafael Uribe Uribe, Antonio Nariño, Usme, San Cristóbal) y el Sur Occidente (Bosa, Tunjuelito y Ciudad Bolívar) mientras que donde menos se dio fue en Barrios Unidos, Teusaquillo y Chapinero, con un 55 por ciento de respuestas afirmativas.

Otro 63 por ciento dijo que no tiene empleo, mientras que el 18 dice no haber perdido el empleo y solo el 6 por ciento encontró uno nuevo, en medio de la reactivación económica.

Por otro lado, el 11 por ciento de los encuestados dijo haber acudido a alguna entidad del sistema de justicia del país, mientras que el 89 por ciento dijo no haberlo hecho y el 78 por ciento dice sentirse completamente insatisfecho con los servicios prestados por las entidades judiciales durante la pandemia, mientras que solo el 8 por ciento afirma haber tenido buena experiencia.

Vacunación

A los encuestados se les pregunto si se vacunarían o no contra el covid-19, a lo que el 58 por ciento contestó que sí, el 19 por ciento que no y el 23 por ciento que no sabe. Donde dudan más para vacunarse es en el sur occidente y el sur oriente donde solo el 49 por ciento dicen que sí lo harían.

Entre las razones principales está el no tener suficiente información sobre la vacuna con un 35 por ciento; creer que tiene efectos adversos o secundarios, con un 28 por ciento; un 20 por ciento no creen que sea efectiva y un 7 por ciento afirma que ya tuvo covid-19 y que no es necesaria.

