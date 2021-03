¿Se acabó el romance? Directivas de Junior de Barranquilla no renovarían contrato a Teófilo Gutiérrez

'Teo' tiene 6 meses de contrato con Junior de Barranquilla y no descartaría volver a Argentina. Crédito: Twitter @JuniorClubSA

Aunque parezca distante, el próximo 30 de junio vence el plazo para que el jugador y las directivas del club lleguen a un acuerdo con respecto a su continuidad con la camiseta del Junior.

Sin embargo, la mayor diferencia entre ambas partes es económica: la dirigencia de Junior realizó, de acuerdo con el periodista Diego Rueda, del Vbar, programa deportivo de Caracol Radio, un gran esfuerzo para cumplir con las expectativas de Teo.

Citado en Twitter por el club de fanáticos más importante de Junior, Soy de Junior (@soydejunior_), Rueda habría asegurado en su espacio radial que “Junior no le ha ofrecido renovación a Teo Gutiérrez y es bastante difícil. Las diferencias son muy grandes, en lo económico y pensamiento. Hoy 23 de Marzo no se piensa en la renovación de Teo”

Hecho que fue confirmado después por la periodista María del Pilar Velásquez en revista SEMANA: “aseguran que ya se hicieron los esfuerzos económicos necesarios y que es imposible un alza en el salario del #29”.

Teófilo Gutiérrez (Barranquilla, 35 años), es un consentido de la afición del Junior además de la figura mediática más importante de la Liga Betplay-Dimayor: su rendimiento en la cancha brinda tantos titulares como sus salidas de tono.

El protagonismo de Teo, como se le conoce en Colombia, está relacionado con su carácter explosivo que, al parecer, estaría jugando en su contra en la renovación más esperada del año para el fútbol colombiano.

Soccer Football - Copa Libertadores - Flamengo v Junior - Estadio Maracana, Rio de Janeiro, Brazil - October 21, 2020 Junior's Teofilo Gutierrez celebrates scoring their first goal Pool via REUTERS/Sergio Moraes

En diciembre de 2020, luego de rumores provenientes de medios brasileños que indicaron un interés del Botafogo y su director técnico, el argentino Ramón Ángel Díaz, por integrar al jugador a su plantilla, Junior de Barranquilla habría negociado un incremento en el salario del jugador para continuar con el equipo hasta la mitad de 2021.

Aunque el arreglo no se divulgó, medios como La Opinión afirmaron que Teo habría logrado un salario de USD 100 mil por seis meses.

Pero, de nuevo, sus salidas de tono afectaron lo que pudo ser un buen arreglo entre las partes al soltar un bombazo durante el cierre de la temporada anterior: estaría negociando su salida del Junior después de la primera liga.

Las declaraciones, brindadas en el día de Navidad al periodista Fabio Poveda Ruiz, iban en contravía del arreglo firmado con las directivas junioristas durante la crisis con Botafogo.

Las palabras de Teo fueron: “Mi etapa en Junior está terminada. Estamos tratando de llegar a un acuerdo en las próximas horas. Mi primera elección siempre ha sido Junior, pero de pronto ellos tienen algo mejor para la afición”, lo que sentó mal en Barranquilla luego de que el equipo, con nómina mermada por el covid-19, saliera por la puerta trasera de las finales del fútbol colombiano.

Sin embargo, el delantero asumió con seriedad el regreso a las canchas en enero, conduciendo al Junior a los primeros puestos de la Liga. Pero, nuevamente, su carácter le jugó una mala pasada al ser expulsado en el polémico Atlético Nacional vs. Junior por un cabezazo contra Jarlan Barrera en el estadio Atanasio Girardot.

La multa económica de 393.692 pesos no significó mucho para Teo, excluido por dos fechas ante el Deportes Pereira y el Deportes Tolima. Lo que lo puso en los titulares fue la pérdida del vuelo de regreso a Barranquilla al día siguiente del encuentro que Junior perdió en Medellín.

Teófilo Gutiérrez, delantero del Junior, no tiene claro su futuro pese a que los hinchas le demuestran afecto para que firme la continuidad.

A su manera, Teo contó la historia de lo que sucedió después del inconveniente en el Aeropuerto de Rionegro. En declaraciones para ESPN Radio Colombia dijo: “Fui a comprar unas gafitas. Luego pasan los muchachos, tenía el celular en modo avión. Era temprano, eran las siete porque todos habíamos llegado juntos. Me puse a mirar. Me pongo a mirar, me están llamando, corro, pero ya no llego. Me fui por Cartagena y llegué primero que el grupo”.

Mientras la anécdota fue aplaudida por los entusiastas del jugador, la dirigencia del Junior no parece interesada en dar el paso adelante con su renovación.

Restan algo más de 90 días para saber el desenlace de un romance a la altura de Teo y uno de los equipos más populares de Colombia.

Teo, en cifras

En 2021: 786 minutos de juego, 4 goles marcados a Boyacá Chicó, Envigado F.C. y Deportivo Independiente Medellín.

Histórico con Junior: cinco títulos con el Junior de Barranquilla: una Copa de Colombia (2017), dos Ligas (2018 y 2019) y dos Superligas (2019 y 2020).





