“Llamamos la atención del país y merecemos más apoyo”: Carolina Pineda

Carolina Pineda (d), jugadora de América de Cali. Vía Colprensa.

América de Cali firmó una presentación sobresaliente en la última edición de la Copa Libertadores, que concluyó el pasado fin de semana. El conjunto vallecaucano cayó en la final contra Ferroviária, por 2-1, pero se llevó los elogios por parte de la prensa especializada, por el buen fútbol que mostró en el torneo continental, y el alto nivel de jugadoras como Katherine Tapia, Gisela Robledo y Catalina Usme, quien recibió el galardón como la mejor jugadora del evento.

El entrenador Andrés Usme y sus pupilas regresaron al país, un par de días atrás, y recibieron una cálida bienvenida por parte de los aficionados ‘escarlatas’, quienes les dedicaron cánticos, a su llegada al aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón. Las jugadoras no ocultaron su felicidad, a pesar del sabor amargo de la derrota con el conjunto brasileño y recibieron flores, en homenaje a su destacada labor.

En las últimas horas, una de las referentes del plantel de la ‘mechita’, Carolina Pineda, hizo un balance de la actuación de América en el campeonato y dio algunas de las razones por las que el equipo vallecaucano no alcanzó la corona. “El partido lo perdimos en los primeros 20 minutos, porque, de pronto, no nos acomodamos y el golpe del primer gol fue duro. Luego, en el resto del compromiso, fuimos superiores, demostramos un buen juego y ellas nos lastimaron con la pelota quieta. Jugar bien no es como uno dimensiona, es encontrar la forma de lograr el objetivo, que es ganar”, indicó en diálogo con El Alargue.

En su radiografía aseguró que consiguieron cosas significativas, no solo en materia de resultados, sino que también dieron un golpe de autoridad para que los directivos apoyen la liga profesional de Colombia y no propongan que sea de menos de dos meses, como confirmó la Dimayor el mes pasado, respecto a la edición de este año.

“Hay un grupo de personas que hacen creer que estamos felices por el segundo lugar. No celebramos un subcampeonato, celebramos que llamamos la atención de las personas en el país, especialmente a los directivos. Con esta presentación les dijimos que no pueden negarse más al fútbol femenino”, apuntó Pineda.

América de Cali disputó seis compromisos en la Copa Libertadores 2020, que se disputó este año por cuenta de la emergencia sanitaria. Su balance dejó tres triunfos, un empate, dos derrotas y el reconocimiento de ser el conjunto subcampeón. Este año, el plantel deberá ser protagonista, nuevamente, en la liga colombiana para volver al certamen internacional y luchar por la el título, su máxima ambición.

“Estoy feliz en este equipo. Me pueden llegar ofertas de miles de millones y no me interesa. Voy a seguir acá, porque vamos a buscar ganar el campeonato local y luego ir por la Libertadores”, aseguró Catalina Usme, en la entrevista que le concedió a La Tocata, ayer, martes.

