Fundación dedicada al rescate de perros en Bogotá se inundó tras fuertes lluvias

Las fuertes lluvias en las últimas horas generó una emergencia en la Fundación Milagrinos ubicada en el kilómetro 7 de la vía Suba - Cota en Bogotá. El lote donde cuidan animales que son rescatados se inundó y varios perros tuvieron que ser evacuados.

“Trae todas las cobijas, toallas y extensiones eléctricas que ya no uses, por favor estamos super inundados, sacando a los cachorros y trabajando duro por el bienestar de todos nuestros perritos. Necesitamos donaciones para la fundación, desde 2.000 pesos por Nequi al 312 3069460″, fue el mensaje que publicaron en redes sociales.

Una de las encargadas de la fundación reportó que, lograron conseguir una bomba para sacar la mayor cantidad de agua posible del lugar y poder arreglar el terreno para que nuevamente los animales que son rescatados puedan habitarlo.

“Hoy empezamos a sacar el agua con la moto bomba. Nos falta reubicar unos perritos. Estamos consiguiendo el material para sacar agua más rápido y crear sistema de drenaje”, aseguró la fundación.

Cómo ayudar con una donación

La fundación tiene una cuenta de ahorros en Bancolombia con el número 547000012-08 a nombre de la Fundación Refugio Milagrinos, también se pueden hacer los donativos a través de Davivienda 007200212939, en Nequi 3123069460, Efecty 53120974 y Daviplata 3123069460.

La temporada invernal de Colombia se extenderá hasta junio, según el Ideam

Las fuertes precipitaciones que por estos días han azotado a buena parte del centro del país están lejos de acabarse, de acuerdo con el más reciente informe del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam. La entidad reiteró en las últimas horas que el frente lluvioso se extenderá hasta junio próximo.

De acuerdo con la directora del Instituto, Yolanda González, lo más seguro es que la Semana Santa, que va desde el 29 de marzo hasta el 4 de abril, se mantenga con clima lluvioso en los departamentos de Nariño, Huila, Cauca, Quindío, Caldas, Risaralda y la mayor parte de la región Andina.

“El día jueves en horas de la tarde y de la noche se incrementarán las precipitaciones. El viernes podemos tener eventos extremos de precipitaciones en gran parte de la región pacífica y de la región andina. Hacia el sábado e inicio de Semana Santa esperamos fuertes precipitaciones también en la Amazonía colombiana, el piedemonte amazónico y el piedemonte llanero”, explicó González a Noticias 1.

De igual forma, y una vez el frente lluvioso termine de atravesar la Amazonía y el centro del país, la directora señaló que, es de esperar que se presenten importantes caídas de agua en el Golfo de Urabá, el sur de Sucre, varios sectores de Córdoba y el sur de Bolívar. Las lluvias también se mantendrán en Norte de Santander y Santander, donde ya hacen presencia en este momento.

Según el pronóstico del Ideam, los departamentos con más riesgo de deslizamientos bajo esas predicciones son Antioquia, Nariño, Huila y buena parte del Magdalena medio. No obstante, agregó, no se descarta la aparición de intervalos secos, por lo que invitó a la población a no bajar la guardia si estos llegan a presentarse.

González ya había explicado en entrevistas anteriores que, la actual temporada invernal se está viendo potenciada por el fenómeno de La Niña, que ha estado en efecto en el país desde agosto del año pasado.

“No importa en qué fase de desarrollo se encuentre este fenómeno, siempre genera precipitaciones en el territorio, además se encuentra con la temporada de lluvias. El Ideam recomienda que se tomen todas las medidas necesarias”, le explicó la funcionaria al diario El Espectador a principios de este mes.

