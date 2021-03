Yolanda Rayo reveló que fue víctima de un estafador que le robó millones

Foto: redes sociales

Yolanda Rayo es una actriz y cantante colombiana que, durante este fin de semana, reveló que confió en una persona para realizar un negocio; sin embargo, dicha persona resultó ser un estafador que le ha hecho perder millones de pesos.

Rayo es reconocida a nivel nacional e internacional, especialmente por su talento musical, en el cual destacan su paso por ‘La Nueva Estrella de las Canciones’, un concurso musical presentado por Jorge Barón, del cual la bogotana salió como ‘Mejor Cantante del Año’ y su interpretación de ‘Se Dice de Mí' la canción de la telenovela ‘Betty, la Fea’.

En este puente festivo que pasó, durante la emisión del programa de entretenimiento ‘La Red’, la cantante reveló el nombre de la persona que la estafó. Según Rayo, desde muy pequeña, conoce a una familia que vive cerca al municipio de Pacho, en Cundinamarca, razón por la que se sintió confiada para realizar un negocio con ellos.

Hace 12 años, la artista colombiana le vendió un carro a dicha familia, la cual se dedicaba a ese negocio. Yolanda aseguró al programa que, ese negocio, resultó ser honesto y sin ningún problema, lo que ahora denuncia sucedió después, cuando ella contactó al hijo de esta familia, Carlos Alberto Rusinque, para hacer un intercambio, o negocio parecido al que hizo con su padre, pero en esta ocasión ella salió perdiendo.

“‘El Mono’ Rusinque es dedicado a compra y venta de automóviles en un concesionario, tuve la oportunidad de venderle un carro, cuando cambiaron el pico y placa, tenía dos carros y le vendí uno, ahí fue cuando conocí a su hijo Carlos Alberto Rusinque”, explicó Rayo.

La artista detalló que el negocio con ‘El Mono’ Rusinque, padre de Carlos Alberto, salió muy bien, “eran personas conocidas, honestas, en ese negocio me fue muy bien”. Pero el hijo del hombre con el que ella hizo el negocio se aprovechó de la buena imagen que Rayo tenía de su padre para estafarla en otro negocio.

“Resultó ser un estafador, Carlos Alberto Rusinque es un estafador y de frente”, reveló la actriz. Yolanda Rayo explicó que el hombre no solo la ha estafado a ella, pues se aprovecha del buen nombre de su padre para realizar negocios con personas que creen que él es igual de honesto a su familiar. “Él dice que es un hombre honesto ‘porque ustedes saben cómo es mi papá'”, señaló la mujer.

“Por el papá es que nos hemos enterado que es un ludópata, se gasta todo el dinero en el casino. Envuelve a las personas hasta que hace que consignen un dinero. (...) Pone de por medio la salud de sus hijas, dice que no puede cumplir las citas porque está en la clínica, que su esposa o que su mamá”.

Al programa de entretenimiento Rayo confesó que el trato del hombre es muy amable, razón por la que es muy fácil caer en todas sus mentiras. La actriz reveló que esa confianza que se gana Carlos Alberto Rusinque hace que, en menos de mes y medio, “se haya robado 10 millones 200 mil pesos”.

La actriz aclaró que de esta experiencia tuvo un gran aprendizaje para no confiar tan fácil en las personas, y que, aunque a ella no le gusta acudir a los medios de comunicación para revelar sus problemas, se vio en la obligación de hacerlo porque no sabe a cuántas personas ha robado este hombre de la misma manera.

‘La Red’ aseguró que intentaron contactarse con el sujeto acusado por estafa por la cantante y actriz, pero que no recibieron respuestas sobre el caso. La única conclusión que obtuvieron es que toda la situación se resolvería en un estrado judicial con una “demanda por estafa”.