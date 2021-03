“Llegué con el corazón herido pero el alma más fuerte”: Felipe Arias reapareció en el noticiero luego de estar en UCI

Felipe Arias, presentador y periodista colombiano. Foto: Colprensa.

El pasado 11 de marzo, el presentador del noticiero del Canal RCN Felipe Arias tuvo que ser hospitalizado de urgencia tras presentar un problema en su corazón. El comunicador, nacido en Manizales, se ha venido recuperando en los últimos días, sin embargo, su familia pasó por momentos de angustia cuando fue ingresado a una Unidad de Cuidados Intensivos.

Tras varios días en la UCI, el 17 de marzo, el presentador hizo saber a sus seguidores que ya lo peor había pasado y aprovechó para dar gracias a todos los que han estado pendientes de su avance.

“Dios me está dando una segunda oportunidad de vida. Ya salí de cuidados intensivos. Gracias al excelente grupo de médicos y al poder de las oraciones de cada uno de ustedes voy avanzando. Estoy en pie, aprendiendo a ser valiente. No me rindo”, escribió Arias a través de su cuenta de Twitter.

Luego de varios días de ausencia en redes, muchos usuarios se preguntaban sobre la salud del presentador. Sin embargo, este lunes 22 de marzo, Arias reapareció en el noticiero, pero no como presentador sino haciendo el papel de entrevistado para entregar un parte positivo sobre su estado de salud.

“Fueron momentos complejos, de mucha reflexiones, de incertidumbre, pero ahora llenos de esperanza, de ganas, de entusiasmo. Con un corazón un poquito herido, pero el alma aún más fortalecida que nunca”, dijo el periodista.

Asimismo, Arias expresó su gratitud con todo el país, por los mensajes de solidaridad y apoyo que le enviaron durante los difíciles días que atravesó.

“Les agradezco a cada uno de los colombianos que me enviaron mensajes de apoyo, ese es el motor cuando uno está a punto de desfallecer”, relató.

Una de las partes más emotivas de la entrevista fue cuando recordó la atención de varias de las enfermeras y miembros del personal de salud en su proceso de recuperación.

“Se vale llorar. Lloré muchas veces, pero nunca se vale rendirse. Conocí angelitos en la unidad de cuidados intensivos. Una enfermera llegaba a las 3:00 a.m., me tomaba de su mano y me decía: ‘Vamos, valiente. No desfallezcas y hagamos esta oración’”, confesó el manizaleño.

Respecto a su regreso al set de noticias, el colombiano afirmó que aunque debe descansar “tengo muchísimas ganas de volver al set de Noticias RCN, los quiero, son mi familia”, dijo Arias, quien bromeando afirmó que “quedé como de quince … pero no de quince años, sino de quince pastillas diarias”.

Arias es reconocido por ser presentador del Canal RCN, cargo que desempeña desde 2002 y que lo ha catalogado como uno de los periodistas más destacados del país.

Asimismo, fue presentador del espacio noticioso “Cuatro Caminos” del mismo canal, que se emitió hasta marzo del año pasado, y pionero de la sección “CazaNoticias”, en el que da voz a las denuncias de los ciudadanos con su particular y recordada frase ‘no se quede callado, denuncie’.

Su gran trayectoria lo hicieron ganador, en 2018, de un premio Tv y Novelas como Mejor Presentador de programa. Pero Arias no solo incursiona en el mundo del periodismo, pues hace unos meses lanzó junto a su hijo, Pablo, la marca de zapatos Felipe Arias Shoes Colection, con la cual busca ayudar a artesanos zapateros colombianos.

