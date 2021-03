Nairo Quintana fue crítico con su ‘crono’ y habló de lo que espera en la montaña de la Vuelta a Cataluña

Este 23 de marzo, Rigoberto Urán, corredor del EF Education-Nippo, realizó una buena prueba contrarreloj en la segunda jornada de la Vuelta Cataluña, ganada en la edición pasada por el también colombiano Miguel Ángel López.

Lo que fue una buena participación para Rigoberto Urán, que ocupó la posición 21, a un minuto y cinco segundos del ganador de la etapa, no lo fue para Nairo Quintana, ciclista que aún está en busca de su mejor forma tras la intervención quirúrgica en sus dos rodillas el año pasado.

Nairo, que desde 2020 compite con la escuadra francesa Arkea-Samsic, se ubicó en el puesto 45, a un minuto 35 segundos de Rohan Dennis, corredor del Ineos Grenadiers y campeón mundial de contrarreloj en 2018 y 2019.

Culminada la segunda etapa de la competencia (una fracción de 18.5 Kilómetros), Nairo Quintana aceptó que no fue la jornada soñada, y que se debe a la falta de práctica en pruebas contrarreloj luego de la cirugía en sus rodillas:

“Hoy, en la segunda etapa de la Vuelta a Cataluña, tuvimos una exigente contrarreloj. No son los tiempos que queríamos ni parecidos a los que hicieron algunos de los rivales.<b> </b>Sé la posición en la que estoy, no he trabajado la crono después de la cirugía de la rodilla y del resfriado que me dejó la Tirreno-Adriático”.