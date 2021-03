Patricia Tamayo y los detalles para interpretar a Cecilia Faciolince de Abad

Patricia Tamayo, la protagonista de 'El olvido que seremos'. - Instagram: @patitamayo.

Patricia Tamayo interpretó a Cecilia Faciolince de Abad en la película ‘El olvido que seremos’, dirigida por Fernando Trueba y basada en el libro de Héctor Abad Faciolince. En entrevista con el diario El Tiempo y El País de Cali, Tamayo contó cómo, sin hacer casting, llegó a protagonizar este filme y los detalles para interpretar a la esposa del entonces líder social y ambiental Héctor Abad Gómez.

Según la actriz, interpretar el papel de Cecilia Faciolince fue un regalo del universo. No hizo casting, ya que la llamaron para informarle que Fernando Trueba estaría en Colombia escogiendo a las actrices para representar dicho personaje. En un desayuno se encontró con Trueba.

“Estuvimos charlando un largo rato, me preguntó cosas, yo le pregunté cosas, hablamos del libro, fue una conversación chévere y al final Trueba me dijo “bienvenida al barco”. Yo no lo podía creer, porque en Colombia los actores hacen casting para todo. Le pregunté si no me haría casting y él se rio y me dijo que no solía hacerle casting a los actores”, dijo Tamayo a El País de Cali.

El libro El olvido que seremos es uno de los favoritos de la actriz, quien se lo leyó dos veces sin saber que haría parte del elenco de la película. Esto fue una herramienta para entender e interpretar mejor a la mamá del escritor Héctor Abad.

“Cecilia fue muy generosa y abierta a responder todas mis preguntas. Es un apoyo gigantesco cuando, como actriz, tienes la oportunidad de interpretar una persona que está viva, con la que puedes hablar, escuchar sus experiencias y verla moverse, hablar, reírse, expresarse”, añadió en la entrevista.

Para poder estar con la esposa del escritor colombiano, Tamayo viajó a Medellín a un homenaje a Héctor Abad Gómez en la Universidad de Antioquia, lugar donde conoció a Cecilia Faciolince y los demás hijos.

Una de las curiosidades de Patricia Tamayo en esta producción fue que cuando supo el papel que interpretaría se fue ahí mismo a comprar dos frasquitos del esmalte que siempre ha utilizado Cecilia Faciolince. “Las uñas pintadas de ese rojo llamado Fiesta son la mejor expresión y extensión de ella, de su alegría, de su inmensidad. Hacen parte de su vitalidad, de esa mujer que lo arrasa a uno con su energía, a pesar de tantos dolores. Era fundamental que ese esmalte siempre se viera fuerte, bien puesto en todas las escenas, porque es ella”, dijo la actriz en la entrevista para El Tiempo.

Su obsesión por conocer a fondo a uno de los personajes principales causó que su esposo, el también actor Jairo Camargo, le dijera que aún faltaba tiempo para empezar a grabar y que se calmara, pues de lo contrario iba a llegar sobrecargada.

Según la actriz caleña, Cecilia Faciolince es una mujer “chispeante y que se ríe hasta con sus manos, a la que se le aguaban los ojos contándome sus dolores, pero rápido cambiaba de actitud”.

Esta producción fue ganadora en los Premios Goya a Mejor Película Iberoamericana. Y sobre esto, Tamayo confesó que nunca lo esperó, y en la entrevista con el diario caleño contó que los premios no la movían ni trabaja para ganárselos.

“El día de la ceremonia la estaba viendo con mi esposo y cuando dijeron ‘El olvido que seremos’ me puse a brincar como una loca, estaba muy contenta, casi me muero y creo que hice todo el ejercicio que no había hecho, a punta de saltos y gritos. Todo el mundo estaba muy contento y me escribió gente que conocía y que no conocía, agradeciéndome por darle esto a Colombia. Esto es un triunfo para el cine nacional, para quienes hicimos la película y para el país entero”, finalizó la actriz.

