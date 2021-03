Esta es la defensa de los involucrados en la caída de un carro en Medellín

Las cámaras de seguridad del edifico, ubicado en El Poblado, capturaron la caída del vehículo al vacío. Foto: Captura video cortesía El Tiempo

A cuatro días del accidente, el abogado Gabriel Ángel Salazar, quien representa a tres de las cuatro personas involucradas en la caída de un vehículo de alta gama en el barrio El Poblado de Medellín, finalmente comenzó a presentar su posición frente al polémico caso.

Durante una entrevista con Noticias Caracol, el defensor señaló que sus clientes no tienen nada que esconder y que, por el contrario, es él quien tiene reparos con respecto a la información que han divulgado hasta el momento las autoridades que se pusieron al frente del caso, asegurando que han faltado a la verdad.

En ese sentido, manifestó que contrario a lo que dice la policía de Medellín, ninguno de los involucrados “tiene ese tipo de anotaciones en su hoja de vida ni en el reporte de las autoridades; los documentos así lo confirman”. Lo anterior, refiriéndose a las acusaciones de que pertenecen a grupos ilegales.

De igual forma, se refirió a las armas encontradas en una caleta al interior del auto de marca BMW y que las autoridades califican como ilegales, según el abogado, por estar escondidas. Sobre esto, le dijo a Noticias Caracol que, “No pueden afirmar eso porque dos de las tres armas tienen salvoconducto”, agregando que, todavía se investiga a quién pertenece la que no está registrada.

Adicionalmente, habló de los 156 millones de pesos descubiertos por las autoridades en el apartamento donde los individuos sostienen reuniones cada que viajan a Medellín desde Cali, Chocó y Buenaventura. “Ese dinero no tiene nada qué ver, porque estaba bajo llave en un closet del dueño del apartamento, que no estaba allí y que no tenían ellos por qué estar fisgoneándolo”, comentó Salazar a El Tiempo, a la par que aseguró que es posible demostrar que el mismo fue conseguido de forma legal

En cuanto al inmueble, el defensor le dijo a Caracol Noticias que la propietaria no es una mujer de 32 años como se ha comunicado sino un empresario. “El propietario inscrito en la oficina de registro de instrumentos públicos, aparece un varón, un ciudadano distinguido, comerciante e industrial de la ciudad de Cali”. Dicha persona, además, tendría parentesco con los involucrados en el accidente.

Por último, explicó que la cuarta persona, que se ve salir del auto de manera intempestiva segundos antes de la caída no ha huido. En palabras del defensor “Desde el mismo día del accidente, estuvo presente ante la policía judicial competente para adelantar esas diligencias, policía judicial que es delegada por la Fiscalía para el caso. Al día siguiente fue citado y fue interrogado en dos oportunidades, dando a conocer su identidad. Entonces no entiendo cómo la policía indagando sobre el hecho no haya conocido de quién se trataba”.

La polémica comenzó en la mañana del lunes 15 de marzo, cuando se presentó el accidente, donde un carro blindado con tres pasajeros a bordo cayó desde el nivel cinco de un parqueadero, dejando una víctima fatal. Los hechos ocurrieron en la urbanización Finito, en el sector de Castropol, y hasta allí hicieron presencia organismos de rescate, miembros del Cuerpo Oficial de Bomberos y la Policía Nacional.

El aparatoso accidente dejó una persona fallecida de aproximadamente 37 años de edad, y otras dos de 20 y 34 años, heridas de gravedad. Durante la inspección que se hizo en el vehículo de la marca BMW que cayó al vacío, se hallaron tres armas de fuego y dinero en efectivo, razón por la que los sujetos que resultan lesionados en el accidente ahora van a ser puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por porte ilegal de armas.

Esto hizo crecer la curiosidad de la opinión pública sobre el modo en el que cayó el automóvil por varios metros hasta llegar al suelo. Varios medios nacionales obtuvieron el video de la caída, en el cual se ve que hay un hombre que estaba con los tres que cayeron con el automóvil.

De ahí, las autoridades tienen en cuenta al sujeto, quien no socorrió a los afectados por la caída, y quien habría huido del lugar de los hechos:

En primer lugar, se ve que el hombre que huyó se encuentra al lado de la puerta del conductor. El conductor, quien murió por la gravedad de las heridas, se dirige desde el otro costado del vehículo hacia la puerta. El mismo comparte unas palabras con el sujeto y prosigue a montarse al automóvil.

Sin cerrar la puerta, y lo que se planteó como un error del conductor, el automóvil sale disparado en reversa, derribando el muro de protección. Desde ahí, el vehículo cayó al suelo mientras el hombre se retiraba de la pared que se desplomó con el mismo. Es ahí que mira la escena desde el muro firme más cercano y se detiene el video. Según las autoridades, el hombre escapó y no se conoce quién es ni su paradero.

“Estamos en la identificación de una cuarta persona que a través del análisis de las cámaras de video y a través de entrevistas a personas en el momento, esa cuarta persona no auxilia a sus compañeros y lo que hace es huir de la escena”, dijo el brigadier general Pablo Ruiz, comandante de la Policía Metropolitana.

Lo que dicen las autoridades

De acuerdo con las investigaciones que está adelantando la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, los sujetos que iban en el vehículo, llegaron a Medellín desde Cali, Buenaventura y Chocó y siempre visitaban la ciudad para sostener reuniones en un apartamento en el sector de Poblado. Según los hallazgos, tal parece que los sujetos tenían nexos con grupos ilegales, por ahora, si tienen relación con algún grupo criminal del Pacífico como el caso de Los Contadores.

Hallan armas y dinero en carro que cayó de un quinto piso en Medellín. Foto: Policía Nacional

Las autoridades también confirmaron que para avanzar en las investigaciones y descubrir en qué trabajaban los hombres, se están adelantando investigaciones junto a la Seccional de Inteligencia Policial (Sipol) y la Sijín de Cali.

“Los lesionados y la persona que estamos en la identificación tienen antecedentes penales, hechos sucedidos tanto como indiciados como denunciantes por varios delitos que corresponden al litoral pacifico, específicamente en la ciudad de Cali”, explicó el general Ruiz.

Por otro lado, las autoridades fueron hasta el lugar donde estas personas se hospedaba y encontraron allí un maletín con joyas, según la información el lugar le pertenece a la tía de una de las victimas y la cual vive en Cali.

Sobre lo expresado por el abogado Salazar, la policía de Medellín le dijo al diario colombiano que habrá un pronunciamiento oficial en las próximas horas.

