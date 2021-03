Atención, viajeros: estas son las medidas para salir e ingresar a Bogotá este puente festivo

(Colprensa - Camila Díaz)

A causa del puente festivo de San José, la reactivación de varios sectores del país y la disminución de medidas restrictivas por la pandemia en varias ciudades del país, varios bogotanos saldrán de la capital este fin de semana, razón por la que las autoridades de Bogotá y Soacha se han preparado para un plan éxodo y de retorno que mejore la movilidad de los viajeros que salen e ingresan a la ciudad.

En Bogotá, la Secretaría Distrital de Movilidad, junto con su equipo de Gerencia en Vía, y la Policía de Tránsito brindarán apoyo en los principales corredores viales de entrada y salida de pasajeros. Se contará con 100 personas del grupo guía, distribuidos en los corredores de la autopista norte, autopista sur, carrera 7, calle 80, calle 13, calle 26, vía a La Calera, vía a Choachí, vía al Llano y la vía Suba - Cota.

Por su parte, la Policía de Tránsito de Bogotá tendrá más de 100 puestos de control fijos, cinco móviles y 700 unidades que se dedicarán en el puente festivo a vigilar y controlar la movilización de personas y mitigar posibles problemas en la movilidad. Además, habrán 15 grúas disponibles por día durante todo el fin de semana.

El Distrito priorizó los corredores de la autopista sur, autopista norte, la carrera 7, la vía a La Calera, la vía a Choachí, la calle 80, la calle 13, la avenida Boyacá y la vía al Llano. Mientras que la Policía de Tránsito, junto a funcionarios de la Terminal de Transporte, estarán apremiantes a controlar sellos, placas de los buses, número total de pasajeros, destino, empresa e identificación del conductor, entre otros factores.

Pico y placa en Soacha para el retorno a Bogotá

Bajo el Decreto No. 028 del 16 de marzo de 2021, el alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga, firmó la implementación de la medida de Pico y Placa sobre la Autopista Sur, todo con el fin de mejorar la movilidad de los soachunos y de los viajeros que acceden a Bogotá por este corredor vial. La medida regirá durante el domingo 21 y lunes festivo 22 de marzo para todos los viajeros que ingresan a la ciudad por el corredor Girardot - Bogotá.

La medida empezará a operar a partir de las 12:00 m., lo que significa que antes del mediodía todos los vehículos podrán ingresan sin algún impedimento. Y funcionará de la misma manera durante Semana Santa.

De 12:00 m. a 4:00 p. m. solo podrán transitar los vehículos con placa terminada en par (0-2-4-6-8), y entre las 4:00 p. m. y 8:00 p. m. podrán ingresar los vehículos con placa impar (1-3-5-7-9). A partir de las 8:00 p. m. se levantará la medida para el ingreso normal de los viajeros a la ciudad.

Foto: Alcaldía de Soacha

Otras recomendaciones para viajeros

La Secretaría de Movilidad les recuerda a los ciudadanos tener en cuenta las siguientes recomendaciones para el viaje durante el fin de semana:

- Revise el estado técnico-mecánico del vehículo, cuente con el kit de carretera y la documentación al día del vehículo.

- Asegúrese de que todos los ocupantes del vehículo lleven puesto correctamente el cinturón de seguridad.

- Planifique la ruta y utilice aplicaciones como Waze para revisar la mejor ruta hacia su destino. Es una buena forma de conducir con seguridad y prevenir cualquier tipo de imprevisto.

- Mire el estado de las carreteras. Es una forma de asegurar un viaje seguro y sin contratiempos.

- Evite las maniobras riesgosas como los sobrepasos o el tránsito por vías o sentidos no autorizados.

-Antes de conducir, evite el consumo de sustancias alcohólicas, psicoactivas o medicamentos que puedan afectar su capacidad de atención.

- No use equipos móviles o tabletas o elementos tecnológicos que afecten su concentración al momento de conducir.

- Realice pausas después de conducir por más de dos horas. Detenga el vehículo en un sitio seguro, camine un poco y estire los músculos de su cuerpo.

- Tome buses intermunicipales en sitios autorizados, no use transporte ilegal ya que este no cuenta con los seguros autorizados en caso de un siniestro vial.

- Atienda las normas de tránsito. De esta manera garantizará su seguridad y reducirá el riesgo de cualquier tipo de siniestro vial.

- No ingresar a la calzada de TransMilenio a menos que las autoridades de tránsito la habiliten.

