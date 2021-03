“Tú saliste pura malandrina”: alcalde William Dau se fue con toda contra su ex primera dama Cynthia Pérez

La primera dama fue despedida de la administración Distrital de Cartagena. Foto: cortesía de la Alcaldía de Cartagena.

Un audio que le envió el alcalde de Cartagena, William Dau a su ex primera dama Cynthia Pérez, generó controversia en las últimas horas. Al parecer, el mensaje fue enviado en la noche del 17 de marzo y lo publicó la Revista Metro de Cartagena. Allí, Dau cuestiona las supuestas movidas de Pérez para conseguir Órdenes de Prestación de Servicio (OPS) en su administración y señala que si continúa la va exponer “como la malandrina que está resultando”.

“Cynthia deja de estar diciéndole a la gente que yo te escogí a ti, y que yo quiero que tú seas la próxima alcaldesa de Cartagena. Tú no tienes la madera para ser alcaldesa. Te falta mucho, y no solo en preparación académica. Te falta en ética, en principios”, señala el mandatario en audio.

Y agrega: ”Te voy a exponer públicamente como la malandrina que estás resultando. Estás resultando igual a los demás: la próxima vez que estés hablando con mi gabinete, buscando OPS, diciendo que son para mis seguidores, o que buscas que alguien de mi administración te dé algo, cualquier cosa que te metas con mi administración, te voy a exponer públicamente”.

Ante otra intención por revocarlo del cargo, William Dau triunfó en el Tribunal Administrativo de Bolívar. Foto: Colprensa

Al parecer, la ex primera dama está recorriendo barrios de Cartagena asegurando que puede ser la próxima alcaldesa. “Tú eres una abusiva… era mi primer año de Gobierno y tú estabas ya en campaña para la alcaldía. Les has dicho a todo el mundo que yo quiero que tú seas la próxima alcaldesa. ¡Eso es mentira! Tú no puedes manipularme, tú no puedes engañar a la gente así”, siguió diciendo Dau.

Tú saliste pura malandrina, personalista, ambiciosa y ahora a pasar por encima de William Dau. Ahora vienes a pelearme ‘Salvemos a Cartagena.

Este audio generó revuelo, ya que Cynthia Pérez fue una de las mujeres que impulsó la campaña por la Alcaldía de Dau, era su más cercana alidada pero ahora no la baja de “malandrina”. La ruptura se dio en noviembre de 2020, cuando el alcalde la despidió de su administración debido a que se confirmó que el acta de grado presentado por la funcionaria era falso.

“Con el dolor de mi alma ya Cinthya Pérez no va más con la administración de ‘Salvemos juntos a Cartagena’, y lo digo con el corazón destrozado por el cariño que le tengo y no solo por eso, sino por la labor tan berraca que venía haciendo al frente del título honorífico”, señaló Dau en un video divulgado en ese momento.

Sobre los audios revelados este jueves, Pérez le dijo a La Silla Vacía que no está en campaña, que no se esperaba ese audio del alcalde y que le parece ilógico. “Nos contó que sí le envió hojas de vidas de personas vinculadas al movimiento del alcalde Salvemos Juntos a Cartagena a Dau y, tras no tener respuesta, a sus secretarios, pero que nunca hizo presión en nombre del alcalde”, señaló ese medio.

