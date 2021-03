Greeicy Rendón debuta en el mundo de la moda y es codiseñadora de la colección ‘Baila como quieras’

Greeicy Rendón se lanza al mundo de la moda.

No solo actúa, baila y canta. Después de ser jurado del reality musical ‘A otro nivel‘ Greeicy Rendón decidió este 2021 apostarle a la moda y ser cocreadora de una nueva colección de ropa con la marca colombiana Seven Seven, en la que la influenciadora dio a conocer su creatividad.

‘Baila como quieras’, es el nombre de la nueva colección la cual está inspirada en el baile como universo de expresión. El arte, el movimiento y las personas reales y auténticas están impresas en cada una de las prendas de esta colección de edición limitada.

De acuerdo con la cantante, “esta es una colección que invita a la expresión con libertad, a movernos y a ser fieles a nuestra esencia”. Esta nueva apuesta consta de 30 piezas entre las que se destacan crop tops, bodies, vestidos, pantalones holgados y una paleta de colores encendidos, que incluye neones, lilas, naranjas, negros y blancos, los cuales prometen hacer parte de las tendencias globales más importantes del momento, y espera vestir de “baile” cada una de sus 60 tiendas para seguir consolidándose como uno de los referentes de la moda joven en Colombia.

Tras varios días de trabajo, Greeicy logró mostrar su esencia a la marca, su diario vivir, sus gustos, sus emociones y estilo, para crear una colección que lleva su propio ADN. A partir de esta fusión entre la marca y el estilo de la cantante, las prendas creadas logran imponer su estilo traducido en prendas femeninas, urbanas, colores vibrantes y autenticidad, que hizo conexión con el sello cool y hecho en Colombia que caracteriza a la marca.

<i>“Cocrear es compartir los ideales y las maneras de pensar para hacer una fusión de lo que es Seven Seven con lo que es Greeicy, así que yo me siento identificada con este lanzamiento y creo que logramos hacer el trabajo, logramos hacer ese empalme para que las dos marcas hicieran un dúo perfecto”, afirmó Greeicy.</i>

De igual manera, Greeicy también quiere llevar un mensaje por medio de estos atuendos, sobre todo poniendo en alto la premisa de “Bailar, vestir, amar y vivir como quieras los siete días de la semana”.

Tras el lanzamiento de esta nueva colección medios de comunicación entrevistaron a la cantante y reveló que ha sido una un nuevo reto para su carrera profesional.

“En esta colaboración con Seven Seven, mi granito de arena fue un poquito conocernos con ellos, que me conocieran a fondo lo que soy como persona. El estilo que creo que tengo y más que un estilo depende cómo me siento”, reveló en entrevista con el portal Kien y Ke.

Asimismo, detalló que el nacimiento de esta colección nació a raíz de una invitación de la marca y afirmó que aceptó la propuesta ya que desde siempre le ha gustado la moda y ha estado muy pendiente de lo que es tendencia y más por ser artista debe estar a la vanguardia.

“Siempre me ha gustado la moda. Desde chiquita siempre supe que iba a ser artista, voy a bailar, voy a cantar y de no ser así me hubiera dedicado a otro arte que es el diseño de moda. Nunca lo he desarrollado, porque se me dio la posibilidad de ser lo que me apasiona, pero siempre me ha gustado la moda”, señaló Greeicy al medio.

Contó que es una fanática del estilo de otros artistas musicales, afirmó que en algunos momentos mira sus redes sociales y chequea tendencias, colores. Sin embargo, anotó que ella en su diario vivir es muy sencilla y básica, pero que en realidad depende de cómo se sienta y que la tenga inspirada “el estado de animo influye bastante”, recalcó la cantante.

