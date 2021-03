Atracan al ‘Tino’ Asprilla en el Parque de la 93, en la capital colombiana

Faustino 'El Tino' Asprilla. / Colprensa

Faustino ‘El Tino’ Asprilla denunció, en la noche de este jueves 18 de marzo, que se acaba de convertir en víctima de la inseguridad bogotana. Según publicó en sus redes sociales, ladrones aprovecharon que el exfutbolista colombiano fue a un cajero del norte de la capital, para saquear su vehículo.

“Vea lo que me acaba de pasar en Bogotá. Parque de la 93. Me bajo a un cajero y me rompieron el vidrio. Me sacaron un bolso que tenía acá atrás”, dijo el exjugador de la Selección Colombia de fútbol a través de sus historias de Instagram mientras mostraba los daños causados por los criminales: el vidrio de la puerta trasera del conductor completamente doblado.

“Vea como quedó esto... Un minuto me demoré, un minuto. Entré al cajero, salí y ya me había roto el vidrio. Miré, se me robaron un bolso”, agregó el hoy analista deportivo, mientras se alejaba de la camioneta de alta gama.

A pesar de las denuncias, ‘El Tino’ no se dejó afligir por lo sucedido y continuó con su noche. Minutos después de presentar los hechos en su red social, compartió otra historia con sus seguidores en la que se puede observar un plato con frutos del mar.

Noticia en desarrollo...

