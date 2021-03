Confusión por jornada de vacunación a mayores de 60 años: Gobierno nacional autorizó, en Medellín inician hoy, pero Bogotá anuncia que todavía no

Una enfermera aplica una vacuna contra la covid-19 a un adulto mayor en el coliseo Movistar Arena, en Bogotá (Colombia). EFE/ Carlos Ortega

Las confusiones que han dado debido a que en Medellín iniciaron la vacunación mientras que en Bogotá aún no, a pesar que el Gobierno anunció su inicio hace dos días con la resolución 0327 de 2021, pues la Secretaria de Salud informó que la ciudad ha recibido 145.807 dosis de Sinovac para vacunar a la población mayor de 80 años; sin embargo el censo establece que en Bogotá hay 171.538 personas mayores de 80 años, por lo que afirmó que la ciudad aún no dará inicio a la inmunización de esta población, hasta no finalizar la aplicación del biológico con los mayores de 80 años.

El secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez, afirmó que “es importante hacer la claridad. En el día de hoy, miércoles, en la ciudad de Bogotá no estamos vacunando personas entre 60 y 80 años. En Bogotá, estamos vacunando mayores de 80 años en 465 puntos en toda la ciudad y sin que tengan que tener cita previa, solo con pico y cédula”, informó el funcionario.

De acuerdo con lo informado por Caracol Radio, Gómez explicó que, “en Bogotá, no hemos terminado la vacunación de mayores de 80 años, por lo que no sabemos si nos va a sobrar vacunas o no. Una vez se termine este grupo, sabremos si contamos con vacuna sobrante para vacunar personas entre 60 y 79”.

Asimismo, la entidad explicó por medio de un comunicado que la ciudad ha recibido por parte del Gobierno 145.807 dosis de Sinovac para la población adulta mayor de 80 años, de las cuales ha aplicado 107.021 vacunas a este grupo etáreo al 16 de marzo de 2021, sin embargo el censo de la capital del país establece que hay 171.538 personas mayores de 80 años. Por tanto la vacuna recibida hasta el momento cubre el 84,9 % de la población sujeto, faltando la entrega del 15 % restante para completar este grupo.

Así las cosas, según el funcionario, Bogotá está a la espera de la resolución que indique cuántas vacunas le serán asignadas y la metodología para inmunizar a la población entre 60 y 79 años.

Frente al anuncio del Gobierno Nacional sobre el inicio del proceso de vacunación de personas entre 60 y 79 años, @sectorsalud para el caso de Bogotá se permite informar: pic.twitter.com/TfZ1ZqJPJ4 — Secretaría Distrital de Salud (@SectorSalud) March 17, 2021

Por su parte, en la ciudad de Medellín, sí se dará inicio a la jornada de vacunación para los mayores de 60 años. Las instituciones y las entidades prestadoras de salud estarán llamando a esta población y a sus familias para indicarles la fecha, el lugar y la hora de la inoculación.

De acuerdo con los informado por el diario El Colombiano, ante esta jornada de inmunización, el alcalde de la ciudad, Daniel Quintero, indicó que no se regresará al pico y placa hasta vacunar a todos los mayores de 60 años.

Esta decisión iría en línea a no aumentar el numero de usuarios en los sistemas de transporte público y así evitar el incremento o el riesgo de aglomeraciones, la cual podría ser causal de una potencial subida de contagios.

Es por esta misma razón que aún en medio de la presente época de contingencia por la calidad del aire, no se ha contemplado la posibilidad de restringir el uso de vehículos particulares en la capital antioqueña, tal como lo ha dilucidado Juan David Palacio, director del Área Metropolitana.

Aunque se mantiene la restricción vigente para los taxis y para los vehículos pesados a los cuales se aplica el pico y placa ambiental, declarado por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

“Este jueves vamos a vacunar a la primera persona mayor de 60 años, lo cual es el inicio de la etapa dos. Empieza el agendamiento. Hay muchas familias preocupadas por sus madres, sus padres y sus abuelos, y esta es una gran noticia”, señaló el alcalde Quintero.

