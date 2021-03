Se detectó el tráfico de seis nuevas drogas ilegales en Colombia

El Sistema de Alertas Tempranas (SAT), del que hacen parte el Ministerio de justicia, el Ministerio de Salud, la Fiscalía, Policía, entre otros, ha identificado de 2013 a la fecha 41 NSP. En el 2020, en medio del confinamiento detectaron 6 nuevas drogas que son de la familia de las catinonas sintéticas, que se comercializan como MDMA (Éxtasis) aunque en realidad no lo son.

De acuerdo con la página de National Institute on Drog Abuse las catinonas sintéticas “son parte de un grupo de drogas llamadas nuevas sustancias psicoactivas (new psychoactive substances, NPS) que preocupan a las autoridades a cargo de la salud. Estas sustancias son psicoactivas—es decir, alteran la mente—y no están reguladas. No tienen ninguna finalidad medicinal legítima y se fabrican para imitar los efectos de otras sustancias controladas. Se introducen y reintroducen en el mercado en rápida sucesión para eludir o burlar los esfuerzos de las autoridades para regular su fabricación y venta”.

Según explicó el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, estas NSP llegaron a Colombia desde el exterior, y antes de la pandemia lo más común era que ingresaran vía aérea o por correo, pero en 2020.

“Probablemente en razón al cierre de vuelos que se presentó los primeros meses de la pandemia, se identificaron algunos casos de drogas sintéticas que ingresaron por vía marítima”, señaló Ruiz. Y resaltó la incautación de 7.3 kilogramos de estimulantes tipo éxtasis incautados en Cartagena, provenientes Bélgica; y otro caso en el que se decomisaron casi 12 kilos de éxtasis en el Urabá antioqueño, ocultos en el casco de un barco de bandera panameña.

Contrario a lo que las personas creen en la pandemia por la emergencia sanitaria del Covid-19, el consumo de sustancias psicoactivas no disminuyo. De acuerdo con El Tiempo, hubo cambios en la forma de adquisición y pago, por ejemplo usando plataformas de pagos en línea y envíos por correo, pero esto no representó un cambio o reducción en el uso de las mismas.

Por lo que es importante que en país, se siga trabajando en la suministración de información sobre el consumo de drogas y prevención, ya que este tipo de sustancias no solo generan dependencia, sino pueden crear otras enfermedades o daños en los consumidores. En el caso de las catinonas sintéticas, aún existe cierto nivel de incertidumbre porque no se sabe con exactitud que puede crear, porque aún no se ha estudiado la dosis y composición.

En cuanto a prevención y reducción de daños, el ministro Ruiz comentó que en 2020 la cartera aumentó los procesos de asistencia técnica en los territorios para dar orientaciones específicas frente a la prevención del consumo de drogas en el contexto de pandemia y el Ministerio, coordina la política de drogas del gobierno, desarrollando estrategias de fortalecimiento en distintas entidades para responder al consumo de drogas. Además, el país tiene ayuda de entidades internacionales en este tema.

En 2021, se asignaron 10.000 millones de pesos del fondo de bienes incautados a la mafia para implementar acciones de reducción del consumo de drogas; además, de que cada año el Minjusticia tiene un presupuesto Estados Unidos dará 5 millones de dólares para los proyectos de prevención de consumo.

Sin embargo, para las organizaciones que trabajan en reducción de riesgos y daños por consumo hacen falta estrategias diferenciadas para atender esta situación y que el sistema de salud sean adaptado para los tratamientos de los pacientes con adicciones.

“La prevención no puede ser lo mismo para todos ni para todas las sustancias”, Felipe Muñoz, de SaPienciA Colombia a el diario El Tiempo. y anadió que “Sí hay información pero llega a grupos muy específicos, por ejemplo, que tengan acceso a redes sociales, cierto acceso a medios de comunicación, y ahí se queda la información. Falta buscar otros medios para dar la información y darle herramientas a la gente”.





SEGUIR LEYENDO