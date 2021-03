Jorge Luis Pinto sostuvo que le informaron que Keylor habría promovido su salida de Costa Rica

El santandereano posee la mejor presentación de un técnico colombiano en una Copa del Mundo, en 2014 llegó a cuartos de final con Costa Rica. Crédito: Getty Images

Este 16 de marzo, ante el I Circuito Judicial de San José (Costa Rica), el técnico colombiano Jorge Luis Pinto rindió su declaración en el juicio que se adelanta contra Adrián Gutiérrez y Juan Carlos Román, exdirector de selecciones nacionales de ese país y exintegrante del Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) respectivamente, luego de que algunos jugadores interpusieran una querella.

Quienes querellaron a los dirigentes de la selección de Costa Rica por difamación fueron el portero titular del PSG, Keylor Navas, además de Brayan Ruiz y Celso Borges, a quienes Jorge Luis Pinto dirigió en el Mundial de Fútbol Brasil 2014.

Los futbolistas acudieron a las instancias legales luego de que Gutiérrez y Román afirmaran, en 2018, que los deportistas estaban dispuestos a perder tres partidos seguidos para que Jorge Luis Pinto abandonara su cargo como director técnico, dado que una clausula en el contrato firmado con la Fedefútbol establecía que si ello ocurría, el cafetero tenía que dejar al equipo.

El pasado lunes, quien dio su testimonio en favor de Gutiérrez y Román fue el expresidente del Fedefútbol, Eduardo Li, quien declaró que los tres futbolistas en mención habían buscado ‘hacerle cajón’ a Pinto, debido al deterioro de sus relaciones con el técnico.

“Recuerdo que fue Keylor Navas quien me dijo: perdemos 3 partidos, hay una cláusula así y así”, comentó Li en el juicio, según relataron medios locales. Por eso, dijo, optó por no renovar su contrato.

Y lo que este 16 de marzo afirmó el técnico colombiano está en sintonía con lo dicho por el exdirigente. Jorge Luis Pinto aseguró que, el expresidente del fútbol de Costa Rica le advirtió en 2014 que jugadores de la selección, como el arquero Keylor Navas, amenazaron con perder partidos a propósito para que fuera despedido del equipo.

“La única comunicación que me hizo el presidente (de la federación) es que si yo continuaba con la selección, los jugadores perdían tres partidos para que me sacaran”, dijo el seleccionador de nacionalidad colombiana, durante un juicio en San José, según el portal del diario Nación de su país.

“Se mencionaron tres o cuatro. Eran Keylor, Bryan, Celso. Me dijeron que (Álvaro) Saborío estaba ahí pero no dijo una palabra y (Christian) Bolaños, que no llegó”, agregó el técnico, quien ratificó así las afirmaciones que el lunes hizo el expresidente del fútbol costarricense, Eduardo Li.

El exmandamás del fútbol costarricense estuvo involucrado en un escándalo de corrupción que afectó a la FIFA, y en 2017 quedó inhabilitado de por vida para ejercer cargos en la institución.

Sucedió de regreso a San José luego de ser eliminados del Mundial

Los hechos habrían ocurrido luego del retorno de la selección de Costa Rica a San José, tras haber quedado octava en el Mundial de Brasil 2014, en un torneo donde el arquero que luego pasó al Real Madrid fue figura y catapultó su carrera internacional.

En la imagen un registro del expresidente de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol), Eduardo Li , en San José (Costa Rica). EFE/Jeffrey Arguedas/Archivo

Pero no fue hasta 2018 que Gutiérrez, exdirector de selecciones, comentó en una entrevista de las presuntas intenciones de los jugadores. Pinto señaló que, las diferencias con el equipo fueron solo “pequeñeces” y que “todos se adaptaron a las exigencias del trabajo”.

“Terminado el Mundial, yo tomé diez días para presentar el plan de futuro, me invitaron a una reunión en Tribu, nos sentamos Adrián Gutiérrez, Fello Vargas, Eduardo Li, y ellos me dicen: ‘Los jugadores dicen que si usted se queda en la Selección pierden dos o tres partidos’”.

Acerca de sus relaciones con los jugadores, el entrenador afirmó que, siempre estuvo fundamentado en el respeto y que, como en los demás clubes que ha dirigido, fue exigente.

“Prefiero a que me digan exigente a que soy un acomodado. Para triunfar en el fútbol se necesita exigencia con respeto”.

