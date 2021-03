Pipe Bueno reaccionó a los memes que se burlaban de su apariencia física

Foto: redes sociales

El artista colombiano Pipe Bueno se volvió tendencia en la noche del viernes 12 de marzo luego de que se viralizara una imagen suya donde luce unas prendas poco comunes. El cantante apareció con una camiseta blanca, pantalón de jean, tenis negros y un pequeño bolso colgando en uno de sus hombros, apariencia que los usuarios aprovecharon para crear divertidos memes.

Hasta Pipe Bueno me está ayudando a vender la rifa. pic.twitter.com/gymNSawxDk — Sopa De Banano (@Sopadebanano) March 13, 2021

Pipe bueno ahora despacha en el terminal de Bogotá. pic.twitter.com/vRQa8LvFbJ — V. (@vptlr) March 13, 2021

En las últimas horas, el cantante de música popular apareció en sus historias de Instagram y compartió sus memes favoritos. Además, les dijo a sus seguidores que “no lo pueden ver a uno medio descuadradito, en un día que salió de afán de la casa o que se trasnocho porque eh ave maría”. En seguida compartió varios de los trinos en los que lo comparaban con un vendedor o bicitaxista, incluso con un gota a gota y solo agregó emoticones riendo.

Además, señaló que en algunos “se pasaron, muchos perros jajaja”. A pesar de las críticas, el artista vio con gracia todos los comentarios y aclaró que no todos los días está arreglado, que existen situaciones en su actual cotidianidad de padre primerizo que lo hacen trasnochar o salir de afán de su casa, cosa con la que coincidieron varios de sus seguidores.

Sin embargo, esa no fue la única reacción del artista a los malos comentarios, Pipe Bueno aprovechó para subir un video con el que, en un inicio, intentó dejar una reflexión y luego se unió a la broma. “Ey mi gente, se están burlando mucho de mí, a mí no me da mucha risa lo que están diciendo, todos los trabajos son dignos”, empezó a decir el padre de Máximo de manera seria en su video.

Luego agregó que “trabajo es trabajo, sobretodo en pandemia. Ya saben que si me ven por ahí, estoy vendiendo dulcecitos, le llegó a su casa para cobrarle la cuota y estoy de celador”, concluyó el cantante mientras se colocaba nuevamente el bolso negro que tenía en la polémica foto que empezó todo. La publicación del artista ya superó los 200 mil ‘likes’ y cuenta con el apoyo en comentarios de artistas como Giovanny Ayala y de la artista juvenil Ariann Music.

Culparon a Luisa Fernanda W por apariencia de Pipe Bueno, le dijeron que tenía “mala mano”

Varios seguidores comenzaron a afirmar que el cantante de música popular se había desmejorado físicamente desde que está con Luisa Fernanda W, a quien acusaron de tener ‘mala mano’.

Recientemente, la creadora de contenido volvió a habilitar la casilla de preguntas en las historias de su cuenta oficial de Instagram, para que sus seguidores indagaran sobre lo que quisieran y charlaran un poco de forma virtual. Como era de esperarse, no faltó el comentario que la tildó nuevamente de ser la responsable de los supuestos cambios físicos que ha tenido el cantante.

¿Qué le hiciste al pobre Pipe? Mujer, qué mala mano tienes. Pareces moto taxi”, escribió una persona en este espacio, donde la joven no dudó en responder con un contundente mensaje.

La reconocida influenciadora no aguantó más y respondió a quienes comentaron sobre esta foto. En un video, la youtuber decidió darle un giro a esta crítica y señalar todos los aspectos positivos que ella considera por encima de la supuesta “mala mano” que le nombró este usuario. De forma respetuosa, la influencer se burló de este dicho.

“Si tener mala mano es tener una familia estable, ser exitosos en nuestro trabajo, tener un hijo maravillosamente precioso, estar felices, pues amigas entonces que todas tengan mala mano y ojalá encuentren a esa persona que tiene mala mano para que esos deseos se les hagan realidad y sean exitosos”, expresó la madre de Máximo.

Asimismo, afirmó que: “Uno no todos los días está en su mejor versión, hay días en los que uno amanece hecho un po... uno no siempre tiene que estar como un postre. Y esa foto que anda rondando por ahí fue de un día de una trasnochada tan brava con el niño, el trabajo, pero esas son cosas que la gente no entiende. La gente solo busca criticar”.

Luisa Fernanda W ha sido protagonista de distintas noticias en las plataformas digitales por los comentarios, publicaciones y declaraciones que hace a través de sus cuentas personales. En muchos casos estas palabras son tergiversadas por algunas personas y se vuelven motivo de críticas contra la joven.

SEGUIR LEYENDO: