Personal de la salud de Bogotá denuncia demoras en el proceso de vacunación contra el covid-19

Médicos de la Empresa de Medicina Integral (EMI) quienes laboran en la primera línea de atención contra el covid-19 en Bogotá, denunciaron que pese a estar priorizados por su trabajo han existido retrasos para que les sea aplicada la vacuna contra el coronavirus, así lo conoció RCN radio.

Algunos trabajadores de la salud de EMI, quienes prefirieron mantenerse en el anonimato en su diálogo con la emisora, señalaron que se sienten decepcionados y frustrados, ya que, según contó una médica a la emisora, llevan meses laborando en la primera línea de atención contra el covid-19, además de que han estado cerca de casos de familias donde todo el núcleo se contagia y pierden seres queridos, y aún así, teniendo en cuenta esos riesgos, no han sido vacunados.

“Me programaron una cita para vacunación el día de hoy (martes) y tuve que cambiar mi turno, emocionado por recibir la primera dosis, pero llegué al punto de vacunación y me explicaron que no había vacunas y que debemos esperar. Me parece frustrante esta situación”, expresó un paramédico al mismo medio.

Por su parte, otro profesional de la salud de la empresa de medicina, señaló a RCN radio, que consideran la situación como una falta de respeto, pues llevan laborando en la primera línea de atención contra el coronavirus desde el pasado 22 de marzo de 2020, exponiéndose a contagios en los traslados de los pacientes y de valoración en los hogares y aún así, no han sido ni siquiera notificados de cuando podrán ser inmunizados.

“Hemos visto cómo otras empresas de atención domiciliaria ya cuentan con la primera y hasta segunda dosis; estamos a mitad de marzo y más del 75% de los trabajadores no tenemos ni siquiera agenda para vacunación de primera dosis”, señaló el mismo profesional de la salud a la emisora bogotana.

Al respecto de las denuncias, RCN radio se comunicó con la Empresa de Medicina Integral (EMI), quienes le explicaron que los retrasos en la vacunación se debían a dos factores. Primero, que tiene una amplio número de personas en el país al que deben inmunizar, por lo que pidieron paciencia a sus trabajadores, y segundo, la demora también radica en que la Secretaría de Salud no les ha facilitado las dosis suficientes para poder aplicar el biológico a todos su personal de la salud en el país.

¿Cómo va la vacunación en el país?

18/02/2021 Vacunación contra la COVID-19 en Colombia. POLITICA DANIEL GARZON HERAZO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

De acuerdo con el último reporte del Ministerio de Salud, con corte a las 11:59 de la noche del 15 de marzo, Colombia ya tenía 913.961 dosis acumuladas y 44.967 segundas dosis acumuladas, de las cuales las dosis del día fueron 70.757, mientras que las segundas dosis del día fueron 5.419.

En cuanto al número de vacunas que ha se han aplicado en Bogotá, según el último informe emitido por la Secretaría de Salud, con corte a las 7:00 de la noche del 16 de marzo en la capital del país, de las 300.157 dosis de biológicos contra el covid-19 entregados, se han aplicado un total de 203.619 dosis. De esa cifra 191.225 han sido de la primera dosis, y 12.394 de la segunda.

De esa manera, de acuerdo con la Secretaría de Salud, para la fecha ya se había inmunizado al 3,30% de la población bogotana necesaria para alcanzar la inmunidad de rebaño.

Respecto al número de contagios en el territorio nacional, según el reporte del Ministerio de Salud al 16 de marzo, Colombia ya suma 2.309.600 casos confirmados de covid-19, de los cuales 31.380 se encuentran activos.

En total, de acuerdo con la cartera de Salud, en el país se han registrado 61.368 muertes a causa del covid-19, y 2.209.224 personas quienes se han recuperado del virus.





