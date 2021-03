“Estoy cansado de los chismes”: filtran audio de un funcionario distrital que se refiere a las denuncias de acoso sexual contra Néstor Daniel García

La polémica ante las denuncias por acoso sexual contra el exdirector de Convivencia y Diálogo Social de la Alcaldía de Bogotá Néstor Daniel García sigue aumentando. Anoche se conoció que el funcionario involucrado decidió renunciar al cargo, pero este miércoles filtraron un audio de Gabriel Rondón, coordinador general del equipo de Gestores de Convivencia del Distrito que se refiere al tema.

García y Rondón durante este último año tuvieron que trabajar de la mano al ser los intermediarios de la alcaldía entre las autoridades y los ciudadanos que participan en diferentes actividades como protestas y marchas. Al parecer, la noticia de la renuncia del director de Convivencia generó suspicacias entre los mismos gestores de convivencia que provocó un llamado de atención por parte del funcionario.

En el audio que se comparte en Twitter, se oye hablar a Gabriel Rondón dando instrucciones a sus contratistas. “Un gran favor, miren se está ventilando un rumor, una noticia, les pido todas las profesionalismo y mesura sobre la salida de Néstor Daniel de Diálogo Social y por las motivaciones que lo generaron”, dice el funcionario.

Luego pasa a explicar que, ellos deben “honrar las a las personas por su buen nombre y a su intimidad”, luego solicita: “No quiero por favor que estén circulando por allá unos mensajes de texto de Whatsapp que él envió despidiéndose del grupo, eso es muy feo”, comentó.

Para Rondón, ellos no tienen porque estar “metiéndose en esos chismeríos y en esas acusaciones que quien tenga o no, no sé si sea verdad o mentira, no nos interesa, son otras instancias”, y advierte: “Sí aquí en este grupo alguien quiere juzgar entonces que estudie Derecho y se vuelva juez de la República”.

Estoy cansado, compañeros y compañeras, de recibir distintos chimes y rumores.

El coordinador del equipo de gestores concluye diciendo que, si hay alguien que siga en “esa serie de rumores y chismes” se le hará un llamado de atención y hasta amenaza con revisar sus contratos.

Sobre la denuncia contra Néstor Daniel García

La concejala Lucía Bastidas, también miembro del partido Alianza Verde, hizo pública una denuncia que le llegó a su correo personal en la que se señalaba a Néstor Daniel García como acosador y de ejercer violencia psicológica contra una joven.

Según la carta que la cabildante dejó conocer a Infobae Colombia, una madre le pide ayuda a Bastidas para denunciar la situación que se presenta con su hija, después de, aparentemente, haber sostenido una relación con el exfuncionario.

“Quiero denunciar lo que se está presentando por parte del director de convivencia y dialogo social Néstor Daniel García Colorado, un viejo verde de 43 años de edad que usa su poder para manipular y hacer violencia emocional, verbal y psicológica, un depredador, un monstruo”, manifestó la mujer.

La madre manifiesta que su hija sostuvo una relación “sexo afectiva” con García, pero después se desencadenó en maltratos verbales que tienen a la joven sumida en depresión, ansiedad y, según se lee, un intento de suicidio.

“Indagando la conexión con ese señor, que no merece estar a cargo de esa dirección, me entero que es frecuente que el grupo de campaña, ofrezca ayuda a niñas de 20 años en adelante, en iniciar su vida laboral a cambio de sexo, les hace creer que esta ayudándolas que son pareja y las manipula psicológicamente, les genera expectativas de empleo como gestoras de dialogo y después de unos meses simplemente las bloquea, después de llevarlas a su apartamento y pedirles de manera abierta por chat tema sexuales”, dice la comunicación.

La mujer manifiesta que el día 16 de marzo, García habría llamado hasta 10 veces a su hija para solicitarle que no lo denuncie, pero la madre decidió hacerlo, según dijo, para evitar que la situación se continúe presentando.

