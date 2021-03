Encontronazo entre Claudia López y Diego Molano por inseguridad en Sumapaz

Claudia López, alcaldesa de Bogotá y Diego Molano, ministro de Defensa. / Colprensa

En desacuerdo finalizó el consejo de seguridad adelantado este miércoles 17 de marzo por las alcaldías de la Sabana de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca, la cúpula militar y los ministerios de Defensa y del Interior, cuando la mandataria de Bogotá, Claudia López, abandonó la reunión ante diferencias con respecto a quienes son los culpables de los recientes asesinatos en la localidad de Sumapaz.

De acuerdo con un reporte de Noticias Caracol, López salió por su cuenta a ofrecer declaraciones a la prensa sobre lo conversado durante el Consejo regional. Allí reiteró lo señalado esta mañana en una carta dirigida al presidente de Colombia, Iván Duque, en la que aseguró que los hechos de violencia son una consecuencia del incumplimiento de los acuerdos de paz por parte del Gobierno nacional.

“Es muy importante decir que no tendríamos estas secuelas si se cumplieran los acuerdos de paz, Bogotá necesita paz, Sumapaz necesita paz, Colombia necesita paz. Y que se cumplan los acuerdos de paz en todo el territorio es garantía. Los campesinos necesitan protección, no bombardeos, y estamos seguros que en la medida en que se construya paz integral, presencia social e inclusión productiva de nuestros campesinos en Sumapaz y en todo Colombia, tendremos a campesinos sembrando y no a campesinos victimas de bombardeos y de la acción de grupos ilegales”, sentenció la mandataria.

Posteriormente salió el ministro Molano, quien aseveró que, “no compartimos de ninguna manera el argumento de que es el incumplimiento de los acuerdos de paz lo que genera violencia en la sabana de Bogotá o el Sumapaz”. A la voz del funcionario se unió la del comandante de la Brigada XIII del Ejército, general David Gómez, quien señaló que, contrario a lo dicho por López, “en Cundinamarca no hay grupos armados organizados, no hay disidencias de las Farc”.

No obstante, las partes si llegaron a acuerdos en otros temas referentes a la seguridad de la región, como la necesidad de más pie de fuerza de la Policía Nacional, por lo que se fortalecerán las capacidades de la institución en Bogotá y Cundinamarca a través de varias estrategias, como la apertura de 5.000 becas para igual numero de personas en dicha corporación. De estas, 2.000 serán financiadas por la administración capitalina y 1.000 más provendrán del Ministerio del Interior.

Adicionalmente, habrá varias acciones para Sumapaz, donde se enviarán 190 uniformados del Ejército Nacional. En la misma localidad también se construirá un nuevo fuerte de Carabineros, por parte del Ministerio de Defensa y la Policía en un lote proporcionado por la Alcaldía de Bogotá.

“No hay presencia de la policía en Sumapaz, solo hay Ejército y le agradecemos mucho al Ejército la labor que hace. Sin duda a lo largo de estos años ha garantizado que la gente de Sumapaz pueda respirar en paz, pero se necesita presencia permanente de la policía”, dijo al respecto la alcaldesa López.

Por otra parte, se acordó la creación de la Región Metropolitana de la Policía de La Sabana, de forma que se puedan manejar las operaciones en dicho territorio de una forma más coordinada. Dicho anuncio llegó acompañado por la entrega de 114 motocicletas para la Policía, que serán utilizadas para reforzar la seguridad de Bogotá, Soacha y Fusagasugá en Cundinamarca.

Finalmente, López reportó que, “se reforzará la presencia del Ejército en todo el corredor de Huila, Meta, Cundinamarca y Bogotá, para evitar que se vuelva a convertir en un corredor de criminalidad; este debe seguir siendo un corredor para la producción campesina”. De ello se encargará la Brigada XIII.

