MinInterior confirma que Duque no ampliará su periodo presidencial y de paso cuestionó a Petro

Este martes 16 de marzo, el ministro del Interior, Daniel Palacios, en conversación con Blu Radio, le dio fin al supuesto lobby que estarían haciendo varios altos funcionarios en el Congreso para supuestamente ampliar el periodo presidencial de Iván Duque hasta 2024.

La idea salió de la Federación Colombiana de Municipios, que propuso la extensión del período presidencial y del Congreso para ahorrar cerca de $3.5 billones, que es el dinero que se invertirá en las elecciones del próximo año.

Sin embargo, el ministro Palacios aseguró que, Duque no tiene ningún interés en esa propuesta. “El Gobierno nacional no ha hecho ningún anuncio frente a ampliación de periodo. No ha radicado ningún proyecto, ha explicado claramente cuál es su agenda legislativa y en eso es lo que estamos”, resaltó en la emisora.

Lo que ha mencionado Fedemunicipios es algo que cada cuatro años radican. También lo hicieron frente a una ampliación de periodo de los alcaldes para poder unificar el periodo con el del presidente para unificar los planes de desarrollo.

El senador Luis Fernando Velasco fue uno de los primeros en denunciar el supuesto lobby de funcionarios del Gobierno que estarían buscando convencer a los legisladores para extender el periodo presidencial. Ante eso, el ministro dijo a Blu: “Invitaría al senador Velasco a que si tiene alguna información particular, que la comparta. Aquí varios han aprovechado para hacer política”.

“Nadie dice nada” por declaraciones de Petro

En esa misma entrevista, Palacios aseguró que, mientras todos criticaron la supuesta extensión del periodo de Duque nadie dice nada por las declaraciones que entregó Gustavo Petro en Semana sobre, que se necesita tres gobiernos para cumplir con su proyecto de país.

“Muchas de las reformas demandan más de un Gobierno. Por tanto, el Pacto Histórico tiene que intentar, por medio del voto ciudadano, lograr que el siguiente Gobierno profundice estas políticas. Por lo menos tres gobiernos, porque es una transición hacia una era de paz. Yo lo que hago es iniciar, y en eso tienes razón: obviamente no se puede abordar en cuatro años”, dijo Petro en Semana.

“Yo no veo a nadie saliendo a hablar sobre la mención del senador Petro de que necesita tres periodos para cumplir su proyecto político”, sostuvo el ministro en Blu Radio, y agregó: “Desde el Gobierno nacional hemos presentado una agenda legislativa que está clara, que está socializada, donde tenemos énfasis en materia de corrupción”.

Sin embargo, en la entrevista que le hizo Semana a Petro, aclara que él cumplirá con su periodo de mandato pero que con el voto puede seguir alguien más trabajando por ese mismo proyecto: “Estoy diciendo que el Pacto Histórico es precisamente para que, de acuerdo con la ciudadanía y su voto, puedan otros gobiernos seguir las reformas”.

A Petro se le insistió sobre si se quedaría en el poder más tiempo de los cuatro años que otorga la constitución, a lo que respondió: “En los 20 años últimos en la historia de Colombia son presidentes que se han quedado en el poder con trampa, ¿o me equivoco? La Justicia los puso presos, incluso a los que cambiaron los articulitos”, aseveró.

