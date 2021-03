Inicia entrega de bonos canjeables a beneficiarios de los comedores comunitarios

Entrega de bonos canjeables a beneficiarios de los comedores comunitarios. Foto: Secretaría de Integración Social.

Los 32.700 beneficiarios que hoy tiene el servicio de comedores comunitarios – cocinas populares- de la Secretaría Distrital de Integración Social comenzaron este martes a redimir los bonos mensuales que por un valor de $80.000 se están entregando para ser canjeados en almacenes de cadena autorizados, como parte de la transformación que se adelanta de este programa en la ciudad.

“Venimos de un año de transformaciones en temas de comedores comunitarios - cocinas populares- que es una gran estrategia y, mientras hacemos esa transición, entregamos paquetes de contingencia. Pero las personas nos decían tenemos la dificultad que no podemos comer carne, no podemos pedir frutas porque evidentemente ustedes nos dan paquete de contingencia con alimentos que no son perecederos”, explicó la secretaria de Integración Social, Xinia Navarro, quien acompañó a algunos beneficiarios que redimieron su bono.

A raíz de esto, Navarro indicó que, “la idea es entregar el bono y así la persona compre la proteína que necesite o el queso, o las frutas, o las verduras en muy buena calidad y que le genera dignidad al momento de tomar su comida caliente”.

La funcionaria aseguró que, estos bonos son parametrizados por la cédula y el nombre del beneficiario por valor de $80 mil pesos, para que las personas puedan adquirir los productos que requieran.

“Vamos a entregar las raciones diarias de la comida caliente que recibían en el comedor. La persona lo que hace es determinar que va a comprar para poder tener esa ración diaria. Son solo alimentos, nada de jabón, nada de electrodomésticos, nada de servilletas, nada de dulces o artículos que no son para surtir una adecuada canasta alimentaria”, aseguró la secretaria.

Por otro lado, Diana Carolina Duque, beneficiaria de los comedores comunitarios, señaló que, “Con este bono sentimos que Integración Social no está desamparando a las personas vulnerables, a las personas de la tercera edad, a los niños y a muchas personas que en estos momentos se han quedado sin sus trabajos. Sentimos el respaldo de que si están luchando por las personas vulnerables, están tratando de comunicarse con las personas que no están en las bases de datos para obtener un beneficio para este bono”.

Integración Social cada día más cerca de la población más vulnerable de Bogotá

En medio de un año muy difícil por el reto que significaba, no solo superar la pandemia del covid-19, sino ofrecer nuevos y mejores servicios a los ciudadanos más necesitados de Bogotá, la Secretaría de Integración Social compartió algunos de los logros que brindó para la atención de sus beneficiarios.

Con la pandemia, los servicios de las subdirecciones para la Familia, Adultez, Juventud, Infancia, Vejez, LGBTI, Nutrición y el Proyecto 7771 de Discapacidad de la Secretaría Distrital de Integración Social, llevaron a cabo transformaciones para mejorar los servicios de las diferentes poblaciones y así seguir garantizando el bienestar y la prestación de los servicios.

Por ejemplo, en las unidades operativas para población habitante de calle se diversificó el servicio con el fin de garantizar el distanciamiento social y cumplir con los protocolos de bioseguridad.

Este mismo proceso se realizó con cada población que recibe los servicios de la entidad, personas con discapacidad, las familias, personas mayores, las y los jóvenes, los niños, niñas y adolescentes recibieron asistencia presencial y virtual, llegando a todos los rincones de la ciudad. En total fueron atendidas 546 mil personas transformando el 53 % de los servicios.

La Tropa Social de la Estrategia Territorial Integral Social (ETIS) fue una propuesta social que el Distrito planteó para hacerle frente a las desigualdades en la ciudad. A pesar de estar en medio de una pandemia, los 1.560 troperos tocaron las puertas de más de 100.000 familias de jefatura femenina de 19 localidades de la capital.

El objetivo fue identificar hogares que están atravesando problemas de desempleo, personas en condición de discapacidad, jóvenes que ni estudian, ni trabajan, adultos mayores que necesitan cuidado y atención, y el bajo nivel de escolaridad de las mujeres.

Desde que se decretó la emergencia sanitaria, Integración Social garantizó la seguridad alimentaria para 156.000 personas beneficiadas de los servicios con apoyos alimentarios, identificadas a través de mapas de pobreza e instrumentos de focalización complementarios al Sisbén.

Así mismo, según la información de la Secretaría, de enero a diciembre de 2020, un total de 11.115 niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ) en situación de calle, en riesgo de habitabilidad en calle y en condiciones de fragilidad social fueron atendidos por el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (Idiprón).

En total 165 niñas, niños y adolescentes en riesgo de explotación sexual comercial se vincularon a la oferta del Idiprón y fueron atendidas 27 víctimas de explotación sexual comercial en Bogotá.

SEGUIR LEYENDO: