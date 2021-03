La actriz Paola Moreno agradece por recuperación de su papá, quien estuvo al borde de la muerte por covid-19

El pasado 17 de enero, en medio de las lágrimas, la actriz Paola Moreno subió un video a su cuenta de Instagram, en donde pedía ayuda a sus seguidores para salvar la vida de su padre, Henry Octavio Moreno, magistrado de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Santander, internado en el Hospital Internacional de Colombia en Bucaramanga, a causa de covid-19. Con la ayuda de sus seguidores, y en cuestión de horas, Moreno logró recolectar $150 millones que serán destinados, no solo para ayudar a su padre, sino también a otros pacientes en las mismas condiciones.

Henry Octavio, padre de Paola, tiene 66 años, según explicó la actriz, y sufre de enfermedades como diabetes, hipertensión e hipertiroidismo. Sus pulmones, que se vieron seriamente afectados por la enfermedad, cada vez perdieron más fuerza, por lo que, de acuerdo con el testimonio de Paola, estaba respirando gracias a una máquina.

Luego de pedir ayuda o información para saber qué podía hacer respecto a la situación de su papá, Paola subió otro video en donde explicó que la consola de Ecmo, que es la que necesita su padre para mejorar, no estaba disponible en ninguna clínica del país, que, aunque preguntó en varias ciudades, todas las máquinas estaban ocupadas, lo que la llevó a pensar que, por la escasez del aparato, lo mejor sería comprar uno nuevo.

En ese nuevo video, la actriz le pidió el favor a sus seguidores de hacer una donación masiva, o la divulgación de su solicitud para que más personas se unieran a la causa. De acuerdo con Paola, la máquina no solo beneficiaría a su padre, sino que serviría para que, luego de que su papá la usara y fuera tratado con esta, otra persona contagiada del virus, y con problemas pulmonares, también tuviera acceso a ella.

En cuestión de dos días, la cuenta de Paola ya tenía poco más de la cifra tope que necesitaba la actriz para comprar la consola y, de nuevo, en medio de las lágrimas, agradeció a todas las personas que ayudaron en la causa pues, su padre no sería el único beneficiado.

“Quiero compartir con ustedes que lo logramos. Esto no hubiera sido posible sin la ayuda de todos ustedes(...) y además contarles una gran noticia: Por todo el tema de la contingencia, el equipo no necesita incluir el valor del IVA para su compra, así que el valor es menor, así que no solo podemos comprar esta consola, sino que tenemos un poco más de dinero para donarlo y que se siga sumando para la compra de otra”, manifestó la actriz en su momento.

Días después, Moreno sufrió un paro cardiaco porque se la bajó la tensión y los médicos que lo atendían salvaron una vez más su vida luego de 10 minutos de reanimación.

Sin embargo, luego de duras semanas de batalla y de muchas oportunidades, la actriz contó en ‘La Red’ que su padre se está recuperando satisfactoriamente. Aunque sigue hospitalizado, ya no está en UCI y los doctores creen que en los próximos días ya le podrían dar de alta.

Durante estos meses, la actriz santandereana dejó más que claro lo que significa su papá, tanto para ella como para toda su familia. En su cuenta de Instagram, plasmó los duros momentos y la frustración que sintió cuando su padre estaba delicado de salud.

“Mi papá es mi primer amor, mi más grande héroe, es la personas que más admiro en la vida, es el hombre más importante de mi vida”, expresó Moreno a ‘La Red’.

