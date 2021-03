Baño de Yina Calderón y su novio causa revuelo en redes sociales

Yina Calderón. Foto de redes sociales.

Yina Calderón volvió a sorprender en redes sociales con un video que, como es costumbre, generó toda clase de comentarios. En una publicación que hizo a través de las historias de Instagram, se le ve bañándose con su novio en un ducha de su nueva finca, ubicada a las afueras de la capital colombiana.

La exprotagonista de novela muestra con orgullo su mansión constantemente, ya que, pronto la convertirá en una especie de hostal, donde le abrirá la puerta a sus seguidores, quienes podrán disfrutar de servicios relacionados con el glamping.

Allí, en la Sabana de Bogotá, fue donde grabó el popular video que ha causado todo tipo de reacciones entre sus casi tres millones de seguidores.

“Miren el paisaje, vean mi paisaje, ¿cómo les parece mi paisaje? Allá está la loma, estamos domingo de finca”, dice la influenciadora en el audiovisual.

Pero no es precisamente su “paisaje” de montaña lo que llamó la atención, pues Calderón muestra la espalda y cuerpo desnudo de su novio, mientras se duchan juntos.

Por estos días, Yina mantiene una relación con Andrés Arévalo Ome, un hombre que no es reconocido en el mundo del espectáculo, pero que al parecer le robó el corazón a la también cantante. De acuerdo con el portal informativo KienyKe, Arévalo es apasionado por la vida fitness y empezó a salir con la influenciadora desde el año pasado.

Calderón se ha expresado en sus redes sociales sobre sus rupturas, pero con su reciente publicación parece dejar claro que su relación sigue caminando con firmeza.

El siguiente es el video que compartió la influenciadora, donde se ve bañándose con su amado:

La exparticipante del programa de RCN “Protagonistas de novela”, hoy es una de las mujeres que más generan impacto en redes sociales, debido a su estilo de vida, que en ocasiones ha generado polémica: por su gusto por las cirugías estéticas y apariciones en situaciones poco convencionales, como las que hace durante sus populares “putifiestas”.

Otra de sus más recientes publicaciones también causó revuelo, ya que la influenciadora compartió una foto para anunciar su más reciente sencillo, llamado ‘Espejismo’.

Para recordarle a sus seguidores la hora del lanzamiento de su videoclip, Calderón publicó una imagen en la que aparece sentada en un inodoro con los pantalones abajo. “Hoy tenemos guaracha”, escribió.

Sin embargo, como era de esperarse, al poco tiempo de compartir la fotografía, ella misma se encargó de eliminarla, aunque algunos blogs sobre celebridades se encargaron de exponerla.

Horas más tarde, la empresaria publicó oficialmente el video musical que fue grabado hace algunos meses en Medellín. En el rodaje, ella protagoniza un amor lésbico con el que pretende enviar un mensaje de inclusión y respeto para la comunidad LGBTI.

La actuación de Calderón en el video generó que sus seguidores empezaran a preguntar si le gustaban las mujeres, a lo que la exprotagonista de novela dijo que no, por medio de un mensaje de amor y aceptación.

“Yo no soy ‘lesbiana’, pero si lo fuera no tendría por qué esconderme, pues nos enamoramos de un SER no de un sexo, decidí́ que mi pareja en el video fuera una mujer porque tenemos que decirle SÍ a la INCLUSIÓN, no tenemos la culpa de AMAR, solo nos enamoramos y ya. Yo tengo una hermana que gusta de las mujeres y eso no la hace menos o más que ninguna de nosotras, quiero decirle a la comunidad que los respeto y quiero”, expresó la Calderón en su cuenta.

