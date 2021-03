Juristas internacionales emitieron conceptos a la Fiscalía sobre caso Álvaro Uribe Vélez

Exsenador Álvaro Uribe. (Colprensa - Álvaro Tavera)

En las próximas horas del 15 de marzo se dará a conocer la fecha para la realización de la audiencia en la que la Fiscalía solicitará la preclusión del caso por supuesta manipulación de testigos contra el expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez.

Mientras ocurre el anuncio, Noticias RCN informó de conceptos de tres abogados internacionales que habrían sido remitidos a la Fiscalía General de la Nación durante el tiempo en que el ente investigador solicitó recabar las pruebas contra Uribe.

Los conceptos, mantenidos en reserva en los meses en los que la Fiscalía asumió el caso, fueron elaborados por los juristas Mathias Herdeggen, Luis Greco y Sergio Marchisio, reconocidos a nivel mundial en el ámbito del derecho penal, y habrían sido considerados en los argumentos para solicitar la preclusión del caso contra el expresidente y exsenador Uribe.

Según Noticias RCN, el abogado alemán Mathias Herdeggen, de 64 años, hizo un pronunciamiento sobre la forma en que fue interceptado el exmandatario colombiano; Herdeggen atribuye que la interceptación a Uribe y su equipo fue un “error”, dado que los investigadores tenían orden de escuchar las conversaciones del, por entonces, congresista Nilton Córdoba Manyoma siguiendo órdenes de la Corte Suprema de Justicia.

“(…) desde cualquier punto de vista, las comunicaciones entre abogado y cliente exigen especial protección. Se debe descartar y eliminar todo tipo de material probatorio producto de interceptaciones a las comunicaciones que haya sido adquirido sin observancia de los requisitos”, señaló el jurista en el concepto al que tuvo acceso dicho canal informativo.

De otra parte, el abogado brasileño Luis Greco afirmó que no hay una prueba que incrimine a Uribe con los sobornos que habría pagado al abogado Diego Cadena; Greco emitió esta afirmación luego del estudio de las conversaciones a las que tuvo acceso la Corte Suprema en este caso, que llevaron a la orden de detención de Uribe.

“No tenemos constancia de que, entre las 22.000 conversaciones telefónicas grabadas, exista una sola orden o mandato dirigido a (Diego) Cadena para cometer los delitos” a lo que Greco señaló que “tampoco el consultor (Álvaro Uribe) ordenó, asistió o aprobó, previamente ni posteriormente los pagos y otras utilidades que Cadena prometió o entregó a algunos testigos”.

Para el abogado italiano Sergio Marchisio, hubo un error de procedimiento en una de las audiencias, sobre el que elaboró una parte de su concepto.

“Resulta que el 23 de febrero de 2018, la Sala de Casación Penal interrogó un testigo sin la presencia de la víctima o su defensor. Sin embargo, los magistrados sí permitieron que el congresista denunciante Iván Cepeda y sus abogados tuvieran conocimiento del proceso 52.240 y se les permitió participar en estas diligencias, mientras que para Uribe y su abogado el proceso permanecía oculto”, agregó el jurista en el documento dado a conocer por Noticias RCN.

Los conceptos, mantenidos en reserva, fueron divulgados en momentos en que el el magistrado Luis Antonio Hernández aseguró que la defensa del expresidente Uribe contó con colaboración de la Fiscalía General de la Nación para la defensa de su caso por falsos testigos.

En entrevista con Noticias Caracol, el magistrado declaró “La Fiscalía participó de la demanda de la defensa de invalidar absolutamente todo lo actuado por la Corte. No me refiero a que deliberadamente, cuando me refiero a ‘hizo equipo’, es decir, compartió la pretensión de la defensa y me parece que era innecesario hacerlo, intentando convencer a la juez de que la diligencia de indagatoria era violatoria de la constitucional nacional”.

Entre señalamientos de parte y parte, el pulso político y jurídico sobre la preclusión del expresidente y exsenador Uribe espera la fecha de la audiencia para continuar dicha discusión en los tribunales de Bogotá.