Nuevo cierre en el Túnel de la Línea por el arreglo de zonas perjudicadas por las lluvias

El Invías anunció que desde este jueves 28 de enero, el tránsito vehicular por la vía La Línea volvería a funcionar con normalidad. Foto: Colprensa - Sergio Acero.

El fenómeno de la niña ha generado múltiples estragos en territorio nacional. Las lluvias han dejado a su paso derrumbes y deslizamientos que ponen en riesgo la vida de los ciudadanos. Debido a ello, el Gobierno nacional decidió que era necesario hacer un cierre nocturno desde el lunes 15 de marzo, hasta el martes 26 de marzo, en el Túnel de la Línea. Desde la 1:00 a.m. hasta las 4:00 a.m, los conductores no podrán movilizarse entre los kilómetros km 15+800 (sector Quindío) y el km 49+800 (puente de Cajamarca).

El Instituto Nacional de Vías, INVÍAS, informó de la novedad a través de su cuenta de Twitter. Allí, explicó que el cierre obedece a la necesidad de estabilizar los taludes de Bellavista (km 39) y Los Cinabrios (km 37), donde se realizarán actividades controladas que implican riesgos sobre la vía, pero que permitirán darle continuidad a los trabajos para la puesta en servicio del proyecto Cruce de la Cordillera Central.

Juan Esteban Romero Toro, director operativo de la entidad nacional, argumentó que el cierre se daba porque, “las fuertes lluvias que afectan actualmente a los departamentos del Quindío y Tolima y, particularmente, al corredor Calarcá - Cajamarca han ocasionado al menos 3 derrumbes en la zona, afectando las obras de estabilización se habían realizado”.

#Noticia | A partir del próximo lunes 15 de marzo y hasta el 26 de marzo, el corredor #CalarcáCajamarca presentará cierre entre la 01:00 a. m. y las 04:00 a. m.



Más información https://t.co/Y5WpK0oDdp pic.twitter.com/eXkGeoD7yc — INVÍAS (@InviasOficial) March 14, 2021

Ángela María Orozco Gómez, ministra de Transporte, por su parte, aseguró que, “la ola invernal que azota al país hace necesarias estas medidas adoptadas para garantizar el cumplimiento del compromiso del Gobierno nacional de dar al servicio de los colombianos este corredor estratégico para la reactivación de la economía nacional en el primer semestre de este año, pero, principalmente, para preservar la vida de quienes transitan por esta vía”.

INVÍAS indicó que, para evitar afectar la movilidad de quienes deban llegar de un lado al otro, hay otras vías que pueden usarse en reemplazo del túnel. Según las instrucciones del ente, la primera ruta que se propone, desde Bogotá es: Bogotá – Madrid – Facatativa – Villeta – Guaduas – Honda – Mariquita – Manizales- Pereira – Cartago – La Paila, o desviar en Manizales hacia Armenia – La Paila.

Una segunda alternativa sería Bogotá – La Vega – Villeta – Guaduas - Honda – Mariquita – Manizales- Pereira – Cartago – La Paila, o desviar en Manizales hacia Armenia – La Paila.

Para los usuarios que piensan moverse desde los departamentos de Huila, Caquetá, Putumayo y Sur de Tolima y se dirijan al suroccidente del país, INVÍAS plantea una tercera ruta que va desde Ibagué y pasa por Mariquita – Manizales – Pereira - Cartago – La Paila.

Los conductores de vehículos livianos y de transporte público con capacidad máxima para 19 pasajeros tendrán bajo su disponibilidad una cuarta ruta que plantea salir desde Bogotá para pasar por Madrid – Los Alpes – Cambao – Armero – Mariquita – Manizales – Pereira – Cartago – La Paila.

Una quinta ruta, para aquello ciudadanos que tengan como destino el noroccidente colombiano, está la ruta número cinco, que podrán llegar a Manizales por las vías indicadas anteriormente y continuar su recorrido hasta su destino.

Sin embargo, en caso de tener dudas, el ente recomienda usar la línea #767 para saber cual es la mejor opción dependiendo del caso.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Eduardo José González, invita a los ciudadanos a mantenerse alerta por las emergencias que pueda generar el conocido fenómeno de la niña, “la primera temporada de Lluvias comienza oficialmente el 16 de marzo, sin embargo, el IDEAM oportunamente nos ha avisado que se anticipará y ya vemos cómo están llegando las lluvias a diferentes partes de Colombia. Para eso, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, como coordinadora Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, ha activado los diferentes comités municipales y departamentales a lo largo y ancho del país”.





